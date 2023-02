Zaprezentowane kilka miesięcy temu smartfony Xiaomi 13 wchodzą do Europy (w tym również i Polski). Choć o samych urządzeniach wiadomo już praktycznie wszystko, producent podczas konferencji zorganizowanej przy okazji targów MWC w Barcelonie ujawnił kilka dodatkowych szczegółów. My poznaliśmy natomiast polskie ceny Xiaomi 13.

Xiaomi 13 i 13 Pro to dwa kolejne smartfony, których aparaty wyprodukowano we współpracy z marką Leica. I to właściwie ten element jest tutaj kluczowy. W obu modelach znajdziemy po 3 obiektywy.

Szczególnie imponująco wygląda to w przypadku Xiaomi 13 Pro, gdzie główny aparat (23 mm) bazuje na matrycy Sony IMX989 o przekątnej 1 cala i rozdzielczości 50 Mpix (piksele 1,6 mikrometra). Zastosowanie znalazła tutaj optyka 8P o jasności f/1.9 wsparta optyczną stabilizacją obrazu HyperOIS. Pozostałe dwa moduły to 75 mm (f/2.0) „pływający” obiektyw oraz 14 mm (f/2.2) szeroki kąt. Smartfon potrafi zapisywać fotografie w 10-bitowych RAW-ach i rejestruje wideo w rozdzielczości nawet 8K@30.

W Xiaomi 13 główny aparat (23 mm) bazuje na innej matrycy – IMX800. Mamy tutaj również rozdzielczość 50 Mpix i nieco niższą przysłonę f/1.8. Dwa dodatkowe aparaty są niemal identyczne jak w modeli Pro – zmniejszono jednak rozdzielczość ich matryc z 50 do odpowiednio 10 i 12 Mpix.

W obu smartfonach mamy ekrany 120-hercowe ekrany AMOLED. W Xiaomi Pro ma on przekątną 6,73 cala i rozdzielczość 3200 x 1440. W Xiaomi 13 – 6,36 cala i rozdzielczość 2400 x 1080. Jasność obu ekranów to 1200 nitów (maksymalnie w trybie HDR - 1900).

Oba urządzenia bazują na Snapdragonie 8 Gen 2. W obu znajdziemy też wsparcie dla 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3 i oczywiście NFC.

Bateria w Xiaomi 13 ma pojemność 4500 mAh. Zastosowano tutaj wsparcie dla szybkiego ładowania 67W przewodowo. W Xiaomi 13 Pro mamy ogniwo 4820 mAh i szybkie ładowanie przewodowe 120W. Oba smartfony wspierają też bezprzewodowe ładowanie 50W i mają funkcję zwrotnego ładowania 10W. Za żywotność akumulatorów odpowiada natomiast software’owa funkcja Xiaomi Surge.

Więcej na temat samych urządzeń pisaliśmy też podczas ich chińskiej premiery w grudniu ubiegłego roku.

Producent zapewnia, że Xiaomi 13 i 13 Pro otrzymają aż trzy duże aktualizacje Androida, a także przez 5 lat będą dla tych modeli wypuszczane aktualizacje bezpieczeństwa.

Inną nowością jest jedna naprawa pozagwarancyjna bez kosztów robocizny (czyli prawdopodobnie zapłacimy tylko za części) w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu. W dodatku Xiaomi rozszerzyło serwis gwarancyjny dla modelu Pro na aż 40 krajów. Użytkownicy mogą uzyskać pomoc w dowolnym z nich (będąc np. na wakacjach albo wyjeździe służbowym).

Xiaomi 13 w Polsce będzie kosztował 4799 zł (wersja 8/256 – tylko taka trafi nad Wisłę). Przedsprzedaż rusza 27 lutego i potrwa do 7 marca włącznie. W tym okresie każdy, kto zamówi smartfona, otrzyma w gratisie słuchawki Xiaomi Buds 4 w kolorze czarnym (ich cena to 949 zł).

W przypadku modelu Xiaomi 13 Pro oferty przedsprzedażowej nie będzie. Regularna sprzedaż ruszy natomiast 8 marca. W Polsce dostępny będzie wariant z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Cena Xiaomi 13 Pro w Polsce wyniesie 6299 zł.

W Polsce zobaczymy również trzeci ze smartfonów – Xiaomi 13 Lite. Producent ma jednak podać szczegóły na ten temat za kilka dni – prawdopodobnie 7 marca.