Motorola RIZR to najnowszy koncept firmy. Telefon korzysta z technologii elastycznego ekranu, ale w sposób inny niż wszyscy do tej pory.

Motorola w kwestii innowacyjności zawsze była firmą, która potrafiła sprawić niespodziankę. Tak było chociażby, kiedy kompletnie niespodziewanie marka stała się jedyną konkurencją dla Samsunga w segmencie składanych urządzeń, prezentując kolejne modele swojego smartfona RAZR. Dodatkowo, producent po latach nieobecności w segmencie flagowym w końcu powrócił do niego ze swoją serią Edge, pokazując, że firma ma długofalowy plan i się go trzyma. Jednak chyba nikt nie spodziewał się tego, że to właśnie Motorola na MWC przyciągnie uwagę wszystkich, pokazując urządzenie, którego na razie na rynku nie ma nikt.

Motorola na MWC zaprezentowała telefon z rozsuwanym ekranem

Idea telefonu typu "rollable" sama w sobie nie jest nowa. Takie urządzenia widzieliśmy jako koncepty m.in od LG czy też od Oppo. Żaden z nich jednak nie wszedł na rynek, a do tego - były to urządzenia, które rozsuwały się w poziomie. Motorola zaprezentowała jednak zupełnie inne podejście, pokazując smartfon, który także się rozsuwa, jednak ten robi to w pionie, dając nam więcej przestrzeni roboczej u góry ekranu.

Cała magia polega jednak na tym, co dzieje się z ekranem, kiedy urządzenie jest "zwinięte" ten bowiem zawija się i wędruje na tył urządzenia. Oznacza to, że Motorola rozwiązała dwa problemy za jednym zamachem. Jednocześnie bowiem pozwala zmieścić w kieszeni urządzenie o mniejszych wymiarach, dające większą powierzchnie roboczą, kiedy to potrzebne, a także - pozwalające na wykorzystanie nieużywanej normalnie części wyświetlacza w mniejszej formie. Wielu producentów eksperymentowało już przecież z ekranami na pleckach, jak chociażby Xiaomi w modelu Mi 11 Ultra. Nie mam więc wątpliwości, że na pewno znajdzie się multum zastosowań dla takiego "drugiego ekranu" z tyłu, jak chociażby AoD czy podgląd przy robieniu selfie głównym aparatem.

Oczywiście, telefon Nokii wygląda na "prototyp" i na pewno nie można nazwać go smukłym. Jednak wszystkie elementy składowe tam są, więc nie zdziwiłbym się, gdyby RIZR w takiej, czy innej formie trafił na rynek. Byłby to kolejny raz, gdy to Motorola zaskoczyła wszystkich i pokazała, że najnowsze technologie i innowacje nie musza być zarezerwowane dla firm takich jak Samsung.