Co do tego, że doczekamy się nowej wersji PlayStation 5, nie mam najmniejszych wątpliwości. Z najnowszych wieści wynika, że miałoby trafić na rynek w przyszłym roku - i tylko w jednym wariancie. Bez czytnika płyt, ale...

Premierowe wydanie PlayStation 5 dostępne jest w dwóch wariantach: z czytnikiem płyt... i odrobinę tańszym, bez dostępu do fizycznych dysków. Patrząc na ceny gier — zarówno te premierowe, jak i szybko pikujących w dół używek (zobacz: Jak szybko może tanieć gra na PS5?) — cieszę się, że wybrałem wariant z napędem — jest to po prostu wersja tańsza w eksploatacji. Skłamałbym jednak pisząc, że korzystam z niego na co dzień, bo jednak z czystej wygody lwią część tytułów kupuję na cyfrowych promocjach. Wyjątkiem sa produkcje, w przypadku których różnica w cenie jest miażdżąca na korzyść gry fizycznej. Mimo wszystko z wyboru jestem zadowolony, ale jak informuje Insider Gaming - możliwe że to ostatnie takie wydanie PlayStation 5. A kolejny wariant będzie już zawsze bez czytnika - chętni będą mogli go dokupić jako osobne akcesorium.

PlayStation 5 Slim tylko bez czytnika? Dla mnie - w porządku, ale wiem, że nie każdego to ucieszy

Nowa wersja konsoli miałaby pojawić się na rynku jesienią przyszłego roku. Biorąc pod uwagę, że miną wtedy około 3 lata od premiery systemu - ma to sens, no i to czas, po którym wielu spodziewałoby się nowego wariantu urządzenia... a przynajmniej w normalnych czasach. Czasach, kiedy produkcja nie była tak trudna, surowców nie brakowało, nie trzeba się było martwić o problemy z transportem (...) Na tę chwilę - zakup konsoli w cenie rekomendowanej przez producenta wciąż jest kłopotliwy na wielu szerokościach geograficznych. A świat pozmieniał się na tyle, że w sierpniu Sony oficjalnie zapowiedziało podwyżkę cen PlayStation 5. I jeżeli te informacje się potwierdzą, to nowy wariany PlayStation 5 miałby być sprzedawany wyłącznie bez czytnika płyt. Ten można będzie sobie dokupić — i specjalnie z tej okazji sprzęt miałby doczekać się dodatkowego portu USB.

Najwięcej pytań jest oczywiście o sam wygląd konsoli — jak wpłynie to na jej wielkość? Gdyby te informacje się potwierdziły, jak zostanie to rozegrane designersko? Nie będzie to pierwszy raz, kiedy producenci konsol czytnik płyt zaoferują w formie dodatkowego akcesorium (tak było przed laty chociażby w przypadku przystawki Sega Mega CD) — ale to była pierwsza połowa lat 90. ubiegłego stulecia. Świat wyglądał inaczej - no i gabaryty elektroniki wyglądały inaczej.

Brzmi ciekawe i intrygująco, a myślę, że jeśli nie okaże się to być designerskim potworkiem, także praktycznie. Z drugiej strony - wszystko może rozbijać się także o cenę takiej konsoli. No ale mimo wszystko zanim doczekamy się potencjalnego PlayStation 5 z odpinanym dyskiem, wcześniej spodziewać się można innego sprzętu marki — czyli nowej generacji PSVR. Bowiem jak twierdzi Sony — premiera PlayStation VR2 już w pierwszym kartale przyszłego roku!