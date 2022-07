God Of War Ragnarök na PS4 i PS5 zadebiutuje w listopadzie!

God Of War Ragnarök na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5 zawita w listopadzie. Poznaliśmy datę premiery i edycje kolekcjonerskie największej premiery Sony w tym roku.

Sony Interactive Entertainment potwierdziło dziś oficjalną oficjalną datę premiery God of War Ragnarök. Gra zadebiutuje już 9 listopada 2022 roku na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Z tej okazji opublikowano najnowszy zwiastun "kinowy". Krótki, klik, który możecie zobaczyć po niżej nie zdradza szczegółów związanych z rozgrywką, ale doskonale pokazuje, że i tym razem najważniejsza będzie relacja ojca i syna - Kratosa i Atreusa.

God Of War Ragnarök. Edycje kolekcjonerskie zaprezentowane

God Of War Ragnarök Edycja Kolekcjonerska

Wraz z zapowiedzią daty premiery, PlayStation i Santa Monica Studio prezentuje zawartość edycji kolekcjonerskich God Of War Ragnarök. W sprzedaży pojawią się dwa takie zestawy: edycja kolekcjonerską i Jötuńska. Obie zapakowane są w pudełka inspirowane ołtarzem Strażniczki Wiedzy. W edycji kolekcjonerskiej, oprócz gry w wersji cyfrowej, znajdziecie SteelBook (bez płyty), krasnoludzkie kości do gry wykonane z drewna, dwie figurki bliźniaczych Wanów oraz 40-centymetrowa replika młota Thora - Mjölnira. Do tego zestaw cyfrowych dodatków w postaci ścieżki dźwiękowej, kosmetycznych DLC oraz Mini Artbook, zestaw awatarów i motyw dla PS4.

W edycji Jötuńskiej znajdziecie dodatkowo mapę Yggdrasilu, pierścień Draupnir, przypinki z sokołem, niedźwiedziem i wilkiem, kości do gry Broka oraz 7-calową płytę winylową z wybranymi utworami ze ścieżki dźwiękowej.

God Of War Ragnarök Edycja Jötuńska

Oba zestawy z grą God Of War Ragnarök pojawią się w przedsprzedaży 15 lipca w Stanach Zjednoczonych. Na ten moment nie wiemy czy ta sama zawartość pojawi się w edycjach kolekcjonerskich przeznaczonych na rynek europejskich. Szczegóły poznamy w niedalekiej przyszłości. Nie wiadomo również ile będzie trzeba zapłacić za edycję kolekcjonerską i Jötuńską - podejrzewam jednak, że tanio nie będzie.