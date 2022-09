Koniec pewnej epoki w Sony. Architekt PS4 i PS5 odchodzi na emeryturę

Główny architekt PlayStation 4 i PlayStation 5 odchodzi na emeryturę

Jak wcześniej donosił Bloomberg, a dzisiaj potwierdziło samo Sony za pośrednictwem komunikatu prasowego, wraz z końcem bieżącego miesiąca Masayasu Ito odchodzi na emeryturę. 60-letni Japończyk był zaangażowany przy wszystkich najważniejszych produktach Sony od wielu lat, więc z pewnością jest to dość przykra informacja - niestety jednak, wszystko co dobre kiedyś się kończy. W buty Ito teraz wejdzie Lin Tao.

Swoją przygodę z Sony Ito rozpoczął w 1986 roku - do działu PlayStation przeniósł się za to dopiero w 2008 roku, lecz tam w istocie rozpoczął prawdziwą karierę. Masayasu od razu miał bardzo odpowiedzialne stanowisko - od samego początku nadzorował inżynierię sprzętową sprzętów do gier wideo.

Źródło: Famitsu

Ogromne doświadczenie i jeszcze większe sukcesy Japończyka. Ito napisał kawał historii dla PlayStation

Warto zaznaczyć, że Ito między innymi w pełni odpowiadał za kierowanie inżynierią sprzętową PlayStation 4 - konsoli, która okazała się prawdziwą rewelacją, sprzedając się w ilości 117,2 milionów egzemplarzy. PS4 schodziło jak świeże bułeczki, bijąc rekordy popularności w branży gier wideo, zdobywając nawet tytuł konsoli, na którą sprzedano największą ilość gier w całej historii.

Chociaż samo to jest już naprawdę fenomenalnym dorobkiem i powodem do chwały, to była to zaledwie mała część zaangażowania Ito we wszystkie urządzenia dla graczy spod szyldu PlayStation. Japończyk miał również swój wkład przy takich sprzętach jak headset PlayStation VR, PlayStation 4 Pro i konsoli najnowszej generacji, czyli oczywiście PlayStation 5.

5 lat poświęconych PS5 - zakończenie pracy w stylu

Co ciekawe, ostatni z wymienionych sprzętów pochłonął Ito oraz jego zespół na blisko 5 lat, gdyż wszelkie prace nad konsolą nowej generacji rozpoczęły się w 2015 roku. Projektowanie i rozwijanie PS5 nie było wcale łatwym wyzwaniem - co można bez problemu stwierdzić patrząc na tę konsolę. Wierzę, że zaprojektowanie takiego sprzętu i wciśnięcie do niego wszystkich podzespołów w sensowny sposób nie należało do najłatwiejszych zadań. Kreatywności temu zespołowi z pewnością nie brakowało.

Ito w 2020 roku, kiedy PlayStation 5 ujrzało światło dzienne, zdradził zresztą nieco szczegółów dotyczących wymagań Sony na temat konsoli nowej generacji. Japońskiej firmie w głównej mierze zależało na zmniejszeniu poziomu hałasu i poprawie wydajności chłodzenia. Do tego Sony miało położyć spory nacisk na „dobrze przemyślaną, pięknie zaprojektowaną architekturę” wewnątrz konsoli.

Czy zmiana głównego architekta może sugerować rozpoczęcie prac nad PlayStation 6?

Lin Tao, który przejmie stanowisko Masayasu Ito od 1 października, będzie odpowiedzialny za projektowanie wszystkich kolejnych sprzętów PlayStation. Zmiana ta może oznaczać, że japoński gigant coraz bardziej przygotowuje się do rozpoczęcia prac nad PS6.

Od PlayStation 3 możemy zauważyć pewną tendencję - nowe generacje konsol wychodzą co 7 lat, oczywiście nie uwzględniając PS4 Pro. PS3 zadebiutowało w 2006 roku, PS4 w 2013, a PlayStation 5 - w 2020. Jeśli taka tendencja się utrzyma, premiery PlayStation 6 możemy spodziewać się w 2027 roku.

Mając na uwadze informacje dotyczące czasu projektowania PlayStation 5, który wynosił pięć lat, prace nad następną generacją powinny ruszyć w 2022 roku, czyli… już. Ito z pewnością musiał zdawać sobie sprawę z nadchodzącej emerytury, więc zapewne nie chciał rozpoczynać prac nad nową generację, skoro wiedział, że nie będzie go w firmie przy premierze.

Rozpoczęcie projektowania PlayStation 6 niewiele w tej chwili oznacza - to normalne, że wielkie firmy ze sporym wyprzedzeniem zaczynają prace nad tak istotnym produktem. Microsoft z pewnością też już grzebie przy następcy Xboksa Series X. Miejmy nadzieję, że Tao okaże się godnym następcą.

Źródło: Bloomberg, PlayStation

Obrazek wyróżniający: Kamil Świtalski / Antyweb