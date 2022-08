Gracze poczują dialog przez kontroler. Remake The Last of Us na PS5 przystępniejszy dla niepełnosprawnych

Do premiery remake’u The Last of Us na PS5 dzieli nas dosłownie tydzień. Odświeżona odsłona kultowego już hitu od Naughty Dog zawierać będzie nie tylko naprawdę okazałe udoskonalenia pod względem graficznym, ale także garść modyfikacji, które ułatwią rozgrywkę osobom z niepełnosprawnościami.

Nowe ustawienia zwiększą immersję dla osób niewidomych i niedosłyszących

Sony opublikowało na swoim blogu nowy post, który dostarcza nieco nowych szczegółów o nadchodzącym remake’u The Last of Us na konsolę PS5. Producent chce sprawić, aby tytuł stał się bardziej przystępny osobom z niepełnosprawnością słuchu i wzroku dzięki kilku technicznym trikom. Dla osób niedosłyszących przygotowano specjalne audiodeskrypcje dialogów i dźwięków, aby ułatwić nawigację po lokacjach. Dodatkowo do gry trafi specjalne ustawienie wzmacniające istotne dźwięki – takie jak kroki przeciwników czy warczenie potworów – dla większego komfortu osób niewidomych i niedowidzących. Niektóre z nowych funkcji możecie zobaczyć na poniższym wideo.

Najciekawszą funkcją zmierzającą do The Last of Us jest jednak efekt czucia dialogów poprzez kontroler DualSense. Gdy w grze pojawi się dialog, pad zareaguje haptyczną informacją zwrotną, dzięki czemu głuchy będzie mógł „dotykowo poczuć wyobrażenie tekstu”. Ciężko to sobie wyobrazić, jednak programiści Sony uważają, że opcja sprawuje się bardzo dobrze.

The Last of Us to gra formalnie pochodząca z 2013 roku, jednak dzięki dostosowaniu tytułu do nowego silnika graficznego udało się osiągnąć naprawdę zaskakujące efekty. Spójrzcie z resztą sami na fragment rozgrywki.

Premiera remake’u dla PS5 została przewidziana na 2 września. Co ciekawe gra ukaże się także na PC, ale Sony póki co nie zdradziło dokładnego terminu.

Obrazek wyróżniamy: Sony