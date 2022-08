PlayStation 5 drożeje. Sony oficjalnie podnosi ceny konsoli

Podwyżka może spokojnie zostać słowem 2022. Od wielu miesięcy obserwujemy wzrost cen produktów w sklepach spożywczych, odzieżowych, budowlanych... i tych z elektroniką. Jeżeli wydawało wam się, że kilkuletnich konsol ten problem nie dotknie - to nie mam dla Was dobrych wieści. Sony oficjalnie podnosi ceny PlayStation 5 — i to nie są groszowe sprawy.

Sony podnosi rekomendowane ceny PlayStation 5 - powód ten sam gdzie wszędzie

Nikogo nie dziwią już chyba tłumaczenia rozmaitych firm związane z podwyżkami. Zawsze pojawiają się te same powody zmian cen: inflacja, kursy walut, transport i... ogólna ekonomia. Kiedy w czerwcu Apple z dnia na dzień podniosło ceny dostępnych od kilkudziesięciu miesięcy urządzeń wielu było zszokowanych. Za nimi jednak podążyły kolejne firmy, a teraz dołącza do nich PlayStation, które podnosi ceny na wielu rynkach. Wielu, bo nie wszystkich — podwyżek udało się uniknąć Stanom Zjednoczonym. A jak to wygląda w innych regionach?

Cena w euro wzrośnie o 50€. W Wielkiej Brytanii PlayStation 5 podrożeje o 30 funtów, w Japonii o 5000 jenów, w Australii i Kanadzie o 50$, zaś Chiny muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami na poziomie 400RMB. Sporo — jeżeli przeliczymy euro na złotówki, zakładam, że rekomendowana cena wzrośnie u nas około 200 złotych. Tym samym wersja digital z 1849 zł może przebić "magiczną" granicę 2000 zł. Wariant z czytnikiem płyt powinien kosztować 2299 zł — nie zdziwię się, jeśli po podwyżkach będzie to 2499 zł. Zapytaliśmy PlayStation Polska o zmiany w cenniku - kiedy tylko będziemy wiedzieć coś na temat zmian cen na lokalnym rynku, zaktualizujemy wpis.

No cóż, inna kwestia to taka, że problemy z dostępnością PlayStation 5 się nie kończą — i na naszym rynku i tak zakup konsoli w rekomendowanej cenie od początku jest... właściwie niemożliwy. No ale teraz trzeba szykować się na to, że zestawy też odpowiednio zdrożeją.

