ChatGPT otrzymał fantastyczną funkcję. Sprawdź, czy możesz skorzystać

Wiele organizacji – szczególnie za oceanem – korzysta z narzędzi AI do optymalizacji pracy grupowej i indywidualnej, a te z miesiąca na miesiąc stają się coraz lepsze. ChatGPT, będący często pierwszym wyborem pracowników z działów kreatywnych, właśnie zyskał funkcję, która może znacząco rozszerzyć jego zastosowanie – zwłaszcza w pracy zespołowej. Mowa o „record mode”, czyli trybie nagrywania, który pozwala na rejestrowanie i transkrypcję audio bezpośrednio w aplikacji ChatGPT na komputerach – jednak nie na wszystkich i nie dla wszystkich. Obecnie z nowości mogą korzystać tylko posiadacze urządzeń konkretnego producenta.

Reklama

Nowa funkcja ChatGPT – póki co tylko na macOS i z płatnym planem

ChatGPT ma w końcu funkcję pozwalającą mu zmieniać dowolną rozmowę, spotkanie czy notatkę głosową w uporządkowany tekst z automatycznym podsumowaniem – można więc powoli żegnać się z zeszytem i długopisem, choć warto zaznaczyć, że popularne oprogramowania biurowe już wcześniej korzystały z podobnych rozwiązań.

Źródło: Depositphotos

Na razie to nowinka dostępna tylko dla wybranych – i to podwójnie. OpenAI po pierwsze udostępniło record mode tylko tym użytkownikom, którzy posiadają subskrypcję planu Plus, Pro, Team, Enterprise lub Edu, a na dodatek korzystają z ChatGPT w desktopowej aplikacji na macOS – to nie pierwszy raz, gdy posiadacze urządzeń od Apple mają pierwszeństwo w testowaniu nowinek od OpenAI.

Firma Sama Altmana zapowiedziała nowość najpierw na platformie X (początek czerwca), a chwilę później dorzuciła więcej detali w materiałach prasowych. No dobra, ale na czym ten tryb tak dokładnie polega?

Nagrywa, przepisuje, podsumowuje – ale z limitem

Choć to nowość w ChatGPT, samo rozwiązanie nie jest rewolucyjne. Na rynku od dawna działają narzędzia AI do transkrypcji (jak Otter.ai czy Whisper), ale przewagą OpenAI może być integracja z tym, co już znamy. Działa to bowiem w jednym oknie czatu, z poziomu aplikacji ChatGPT – bez dodatkowego przełączania się, zakładania kont czy eksportowania danych.

Źródło: Depositphotos

Pojedyncze nagranie może trwać maksymalnie 120 minut. Po upływie tego czasu rejestrowanie dźwięku zostaje automatycznie zakończone, a ChatGPT generuje transkrypcję i zapisuje ją w tzw. „płótnie” (canvas) – to osobna przestrzeń robocza, powiązana z konwersacją. Warto podkreślić, że oryginalny plik audio nie jest nigdzie przechowywany. Zostaje automatycznie usunięty po zakończeniu transkrypcji – to ma zagwarantować użytkownikom prywatność i zgodność z przepisami.

Wprowadzamy również tryb nagrywania w ChatGPT dla użytkowników planu Team na macOS. Zarejestruj dowolne spotkanie, burzę mózgów czy notatkę głosową. ChatGPT je przepisze, wyłapie najważniejsze punkty i zamieni w działania do wykonania, plan, a nawet kod.

W kwestii prywatności OpenAI podkreśla także, że nagrania nie są wykorzystywane do trenowania modeli. Tu jednak trzeba postawić małą gwiazdkę, bo jeśli użytkownik włączy opcję „Improve the model for everyone”, to jego transkrypcje mogą zostać wykorzystane do celów badawczych i ulepszania narzędzia. OpenAI zaznacza, że w przypadku kont Team, Enterprise i Edu tryb ten jest domyślnie nieaktywny.

Reklama

Stock image from Depositphotos