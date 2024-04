Nowe iPady coraz bliżej. Nie wszyscy będą zadowoleni

Na początku marca Apple zaprezentowało nowe modele komputerów MacBook Air z układami M3. Szybsze, wydajniejsze i znacznie tańsze – przynajmniej w Polsce. Wiosenne premiery sprzętów z logo nadgryzionego jabłka nie są niczym nowym i powtarzają się w miarę cyklicznie. Dlatego też od kilku tygodni grzany jest temat innych urządzeń, które do sprzedaży mają trafić w najbliższym czasie. Chodzi tu przede wszystkim o nowe iPady, w tym te z dopiskiem Pro i Air, o których mówi się od dłuższego czasu. Choć wiele plotek sugerowało, że te zaprezentowane zostaną jeszcze w marcu kalendarz zweryfikował te informacje.

Według najnowszych doniesień, także w kwietniu ich nie zobaczymy. iPady Pro, które mają przejść niewielką metamorfozę. Przednia kamerka z układem Face ID ma być tym razem umieszczona na dłuższej krawędzi urządzenia, tak jak to ma miejsce np. w Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Opóźnienie premiery ma mieć związek z dopracowaniem oprogramowania, by w pełni działało z nowym ustawieniem kamery. Inną przeszkodą w wypuszczeniu sprzętu w marcu miał być fakt, że iPady Pro będą posiadać ekrany OLED wymagające większej precyzji przy składaniu ich w fabrykach.

Gdzie te iPady? Premiery nie było, a czas leci

Mark Gurman w ramach swojego cotygodniowego newslettera w serwisie Bloomberg twierdzi teraz, że nowe modele iPadów Pro i iPadów Air do sprzedaży trafią na początku przyszłego miesiąca – na kilka tygodni przed tegoroczną odsłoną WWDC, na której zaprezentowane zostaną nowości software'owe. Głównym tematem wydarzenia będzie iOS 18, ale i również iPadOS 18 będzie miał swoje kilka minut. Apple ma w tym roku nas zaskoczyć daleko idącymi zmianami. Zarówno od strony wizualnej, jak i funkcjonalnej. Posiadacze iPhone'ów otrzymają m.in. dostęp do zaawansowanych rozwiązań AI i wsparcia dla wiadomości RCS.

Tych zmian powinniśmy doczekać się również na iPadach. Podobnie jak zmiany interfejsu graficznego, który – według najnowszych przecieków – ma być wzorowany na tym, co obecnie oferuje visionOS. To system operacyjny działający na goglach Apple Vision Pro. Oferuje on nieco inny interfejs stawiający na odcienie szarości i przezroczystości. To one mają być podstawą nowego wyglądu systemu operacyjnego dla iPhone'a. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się już na początku czerwca.

iPady Pro i Air w maju. Co z innymi modelami?

Gurman skupia się przede wszystkim na premierze iPadów Pro i iPadów Air, ale nie zapomina o dwóch pozostałych modelach tabletów z logo nadgryzionego jabłka. Jednak na iPada mini i podstawowego iPada jeszcze trochę poczekamy. Według informacji dziennikarza, Apple wciąż ma je w swoich planach wydawniczych, ale dopiero na końcówkę roku. Potencjalni klienci nie powinni jednak wyczekiwać daleko idących zmian. Podstawowy iPad i iPad mini będą zaledwie odświeżeniem w stosunku do obecnych już na rynku modeli. Nowe procesory to wszystko, na co będziemy mogli liczyć. Ja jednak mam nadzieję, że Apple zmieni nieco konstrukcję ekranu iPada mini, by ten nie borykał się z "jelly effect".