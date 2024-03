Apple zaprasza na najważniejszą konferencję dla deweloperów. Znamy szczegóły

Wielkie święto Apple, jakim bez wątpienia jest WWDC, ponownie odbędzie się w całości w sieci. Firma potwierdziła właśnie, że tegoroczna odsłona konferencji rozpocznie się 10 czerwca i potrwa do 14 czerwca. W ciągu tych kilku dni na uczestników czeka masa atrakcji - od prezentacji Keynote, na której pokazane zostaną nowe wersje oprogramowania dla iPhone'ów, iPadów, komputerów Mac i innych sprzętów z logo nadgryzionego jabłka, po sesje, indywidualne warsztaty, a na spotkaniach z inżynierami Apple i innymi deweloperami kończąc. Możemy się też spodziewać kilku premiery produktowych, w tym nowych modeli komputerów Mac.

WWDC 2024. Znamy szczegóły!

Podobnie jak w zeszłym roku otwierająca konferencję prezentacja Keynote wyświetlana będzie na specjalnie przygotowanej scenie w siedzibie Apple - Apple Park. Liczba miejsc dla uczestników tego wydarzenia na żywo będzie ograniczona. Dokładne informacje o rejestracji na wydarzenie można znaleźć na stronie Apple Developer. Swoje zgłoszenia przesyłać mogą uczestnicy Apple Developer Program, absolwenci Apple Entrepreneur Camp, zwycięzcy Swift Student Challenge z lat 2020-2022, uczestnicy tegorocznej odsłony konkursu oraz członkowie programu Apple Developer Enterprise.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2024 r. na WWDC nie może zabraknąć laureatów konkursu dla początkujących deweloperów, którzy wchodzą w świat kodowania i chcą zaprezentować swoje dokonania. Swift Student Challenge, którego najnowsza odsłona wystartowała kilka miesięcy temu, to jeden z wielu programów Apple wspierających rozwój młodych talentów – i to nie tylko tych najmłodszych. Z pomocą Swift Playgrounds uczniowie z całego świata tworzą eksperymentalne aplikacje związaną z wybranym przez siebie tematem. Już w tym tygodniu Apple będzie rozsyłało informacje do 50 autorów najlepszych prac, którzy zostaną wyróżnieni tytułem Distinguished Winner, którzy zostaną zaproszeni do Cupertino, by wziąć udział w WWDC na żywo.