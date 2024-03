Cicha premiera Apple. MacBook Air z M3 zaprezentowany

13- i 15- calowy MacBook Air z układem M3 zdaniem Apple to połączenie energooszczędności z mobilnością. I to takie, które mają wyznaczać nowe standardy. Firma podaje, że nowe modele są o 60 procent szybsze niż to, co oferowały komputery z układem M1 i do 13 razy szybszy od najszybszego MacBooka Air z procesorem Intel. Co ciekawe, Apple stoi teraz na stanowisku, że dzięki układowi Neural Engine, MacBook Air jest wciąż "najlepszym na świecie laptopem osobistym do pracy z wykorzystaniem AI".

MacBook Air z układem M3 charakteryzuje się m.in. możliwością obsługi dwóch wyświetlaczy zewnętrznych oraz interfejs Wi‑Fi 6E nawet dwukrotnie szybszy niż w modelu poprzedniej generacji. Do tego bateria pozwalająca na 18 godzin pracy, tryby mikrofonu "Izolacja głosu" i Szerokie spektrum" zwiększające jakość głosu podczas rozmów audio i wideo, zasilacz USB‑C o mocy 30 W (dołączany do modelu z czipem M3 z 8‑rdzeniowym GPU), zasilacz z dwoma portami USB‑C o mocy 35 W (dołączany do modelu z czipem M3 z 10‑rdzeniowym GPU i 512 GB pamięci masowej).

Całość zamknięta solidnej, wytrzymałej obudowie unibody z aluminium, która dostępna jest w czterech wersjach kolorystycznych. Klienci do wybory mają MacBooki Air w kolorze północy (z powłoką anodowaną, na której ślady palców są mniej widoczne), księżycowej poświaty, gwiezdnej szarości i srebrnym.

MacBook Air M3. Ceny i dostępność

Oba modele komputerów MacBook Air z układem M3 już są dostępne w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie internetowym Apple. Dostawy i sprzedaż u autoryzowanych sprzedawców Apple rozpoczną się w piątek, 8 marca. 13-calowy model w podstawowej konfiguracji z 8-rdzeniowym CPU, 8-rdzeniowym GPU, 8 GB zunifikowanej pamięci RAM, 256 GB pamięci masowej SSD kosztuje 5999 zł. Za model z 8-rdzeniowym CPU, 10-rdzeniowym GPU, 8 GB zunifikowanej pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej SSD trzeba zapłacić 7199 zł. Natomiast wersja z 8-rdzeniowym CPU, 10-rdzeniowym GPU, 16 GB zunifikowanej pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej SSD to koszt na poziomie 8399 zł.

Ceny 15-calowych wariantów przedstawiają się następująco: w podstawowej konfiguracji z 8-rdzeniowym CPU, 8-rdzeniowym GPU, 8 GB zunifikowanej pamięci RAM, 256 GB pamięci masowej SSD kosztuje 6999 zł. Za model z 8-rdzeniowym CPU, 10-rdzeniowym GPU, 8 GB zunifikowanej pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej SSD trzeba zapłacić 8199 zł. Natomiast wersja z 8-rdzeniowym CPU, 10-rdzeniowym GPU, 16 GB zunifikowanej pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej SSD to koszt na poziomie 9399 zł.

Co ciekawe, w ofercie Apple pozostaje dostępny 13-calowy MacBook Air z układem M2, który w podstawowej konfiguracji dostępny jest za 4999 zł.