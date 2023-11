Nintendo nie potrzebuje nowej konsoli. Switch i gry na niego sprzedają się świetnie

Nintendo aktualizuje liczby sprzedanych konsol Nintendo Switch i najpopularniejszych gier. Podsumowanie kwartału kończy świetnymi wynikami najnowszej odsłony serii The Legend of Zelda.

W maju tego roku Nintendo podsumowało swój cały rok fiskalny. Ostatnie 12 miesięcy przyniosły japońskiej firmie przychody na poziomie 11,8 mld dolarów, a sam zysk w minionym roku zamknął się na poziomie 6,6 mld dolarów. Patrząc jednak z perspektywy czasu i porównań z rokiem ubiegłym, wyniki te są nieco niższe. Jednak nie ma powodu do wstydu i o ile wyniki dobrze nie wyglądają, liczby robią wrażenie. Plan na zamknięty właśnie rok fiskalny to sprzedaż 21 mln egzemplarzy konsoli Nintendo Switch.

Choć planu nie udało się zrealizować - Nintendo nie ma powodów do wstydu. Switch sprzedał się w ciągu roku w nakładzie 18 milionów sztuk na całym świecie przekraczając zawrotną liczbę 125,62 mln egzemplarzy konsol (różnych wersji) od dnia premiery w 2017 r. Teraz przyszła kolej na kolejne podsumowanie i sprawdzenie, jak na przestrzeni ostatnich miesięcy poradził sobie sprzęt oraz gry Nintendo. I trzeba przyznać, że wyniki są bardzo dobre - przynajmniej jeśli chodzi o sprzedaż konsol i tytułów first party.

Prawie trzy miliony sprzedanych konsol Nintendo Switch (2,93 mln) w ostatnim kwartale może nie brzmi imponująco, ale trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z urządzeniem, które trafiło do sprzedaży w 2017 r. i na przestrzeni tych lat doczekało się kilku wersji - od usprawnionej podstawowej konsoli, poprzez Nintendo Switch Lite, czy na Nintendo Switch OLED kończąc. Sprzęt nadal cieszy się sporym zainteresowaniem i to w momencie, w którym dużo się mówi o jego następcy. Miniony wartał kończy się z liczbą przekraczającą 132 mln sprzedanych egzemplarzy wszystkich modeli Nintendo Switch.

Nintendo podsumowuje ostatni kwartał. Sprzedaży gier mogą pozazdrościć inni

Jeśli chodzi o gry Nintendo na Nintendo Switch, to w w drugim kwartale (od kwietnia do września 2023 r.), każdy tytuł udostępniony w tym roku podatkowym sprzedawał się bardzo dobrze, przy czym największym zainteresowaniem cieszy się The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Gra od swojej majowej premiery sprzedała się w nakładzie przekraczającym 19,5 mln egzemplarzy. Bardzo dobrze radzi sobie także Pikmin 4. Gra, która na rynku pojawiła się w lipcu sprzedała się na poziomie 2,61 mln sztuk. Ponadto kwietniowa premiera filmu The Super Mario Bros. Movie pozytywnie wpłynęła na sprzedaż tytułów związanych z Mario, takich jak Mario Kart 8 Deluxe, który odnotował sprzedaż na poziomie 3,22 mln sztuk (przy łącznej sprzedaży 57,01 mln sztuk). Sprzedaż innych tytułów również stale rosła, zwiększając łączną liczbę tytułów sprzedających się w milionach egzemplarzy w tym okresie do 16, w tym tytułów od innych wydawców.

Podsumowanie sprzedaży gier na Nintendo Switch w liczbach

Wraz z podsumowaniem ostatniego kwartału Nintendo zaktualizowało liczby najlepiej sprzedających się gier na Nintendo Switch wydawanych przez Nintendo. Po co najchętniej sięgali gracze? Zaskoczeń chyba nie będzie żadnych:

Mario Kart 8 Deluxe - 57,01 mln egzemplarzy

- 57,01 mln egzemplarzy Animal Crossing: New Horizons - 43,38 mln egzemplarzy

- 43,38 mln egzemplarzy Super Smash Bros. Ultimate - 32,44 mln egzemplarzy

- 32,44 mln egzemplarzy The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 31,15 mln egzemplarzy

- 31,15 mln egzemplarzy Super Mario Odyssey - 26,95 mln egzemplarzy

- 26,95 mln egzemplarzy Pokémon Sword / Pokémon Shield - 26,02 mln egzemplarzy

- 26,02 mln egzemplarzy Pokémon Scarlet / Pokémon Violet - 23,23 mln egzemplarzy

- 23,23 mln egzemplarzy Super Mario Party - 19,66 mln egzemplarzy

- 19,66 mln egzemplarzy The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 19,5 mln egzemplarzy

- 19,5 mln egzemplarzy New Super Mario Bros. U Deluxe - 16,7 mln egzemplarzy

Co dalej? Wciąż czekamy na jakiekolwiek oficjalne informacje związane z następcą konsoli Nintendo Switch. Choć na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się mnóstwo plotek - także takich, które mówiły o tym, że Japończycy pokazali nowy sprzęt na targach Gamescom (za zamkniętymi drzwiami), tak szeroka publiczność wciąż musi zadowolić się jedynie domysłami. W maju pojawiły się sygnały, że na Switcha 2 (lub konsolę o innej nazwie) poczekamy do kwietnia przyszłego roku. Wynikać ma to z faktu, że na trwający właśnie rok fiskalny, który kończy się 31 marca 2024 r. Nintendo nie planuje premier sprzętowych.