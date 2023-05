Nintendo zostawia konkurencję w tyle, choć widać, że dobre czasy minęły

Nintendo podsumowuje ostatni kwartał i zamyka rok fiskalny. Ostatnie 12 miesięcy przyniosły japońskiej firmie przychody na poziomie 11,8 mld dolarów, a sam zysk w minionym roku zamknął się na poziomie 6,6 mld dolarów. Patrząc jednak z perspektywy czasu i porównań z rokiem ubiegłym, wyniki te są nieco niższe. Jednak nie ma powodu do wstydu i o ile wyniki dobrze nie wyglądają, liczby robią wrażenie. Plan na zamknięty właśnie rok finalny to sprzedaż 21 mln egzemplarzy konsoli Nintendo Switch. Choć planu nie udało się zrealizować - Nintendo nie ma powodów do wstydu. Switch sprzedał się w nakładzie 18 milionów sztuk na całym świecie przekraczając zawrotną liczbę 125,62 mln egzemplarzy konsol (różnych wersji) od dnia premiery w 2017 r.

Trzeba też pamiętać, że jesteśmy na kilka dni przed największą, tegoroczną premierą gry na ten sprzęt. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom z pewnością przyciągnie uwagę jeszcze większej grupy graczy, którzy już w najbliższy piątek powędrują do sklepów po swoją kopię gry. A jeśli nie mają jeszcze konsoli, to istnieje duża szansą, że i na nią się skuszą - tym bardziej, że Nintendo przygotowało jej edycję specjalną zdobioną grafikami z najnowszej produkcji, w której Link mierzyć się będzie z nowymi niebezpieczeństwami. Czy nowa Zelda sprawi, że sprzedaż Switcha przyspieszy? Jest to bardzo prawdopodobne. Jednak na liczby będziemy musieli poczekać do podsumowania kolejnego kwartału...

Nintendo podsumowuje ostatni kwartał. Sprzedaży gier mogą pozazdrościć inni

Wraz z podsumowaniem ostatniego kwartału Nintendo zaktualizowało liczby sprzedanych gier na Nintendo Switch od wewnętrznych studiów japońskiej korporacji. Po co najchętniej sięgali gracze? Zaskoczeń chyba nie będzie żadnych:

Mario Kart 8 Deluxe - 53,79 mln egzemplarzy

- 53,79 mln egzemplarzy Animal Crossing: New Horizons - 42,21 mln egzemplarzy

- 42,21 mln egzemplarzy Super Smash Bros. Ultimate - 31,09 mln egzemplarzy

- 31,09 mln egzemplarzy The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 29,81 mln egzemplarzy

- 29,81 mln egzemplarzy Pokémon Sword / Pokémon Shield - 25,82 mln egzemplarzy

- 25,82 mln egzemplarzy Super Mario Odyssey - 25,76 mln egzemplarzy

- 25,76 mln egzemplarzy Pokémon Scarlet / Pokémon Violet - 22,10 mln egzemplarzy

- 22,10 mln egzemplarzy Super Mario Party - 19,14 mln egzemplarzy

- 19,14 mln egzemplarzy New Super Mario Bros. U Deluxe - 15,41 mln egzemplarzy

- 15,41 mln egzemplarzy Ring Fit Adventure - 15,38 mln egzemplarzy

Warto jednak pamiętać, że to dane z ostatniego dnia marca tego roku i niewykluczone, że na przestrzeni ostatnich tygodni to zestawienie nieco się zmieniło. Widać jednak, że lista nie zmienia się szczególnie z każdym kolejnym kwartalem - gracze stawiają na znane marki i tytuły, które oferują rozgrywkę dla całej rodziny.

Nintendo Switch Pro czy Nintendo Switch 2. Gdzie podziewa się nowa generacja konsoli?

Nie da się ukryć, że Nintendo mocno wierzy w sukces Nintendo Switch - konsoli, która zadebiutowała w 2017 r. Trzeba przyznać, że 6 lat to dla konsoli bardzo długo, tym bardziej, że nie mieliśmy żadnego "upgrade'u" sprzętu (nie licząc modeli Lite i OLED) zwiększającego jego możliwości. Gry na Nintendo, nawet od studiów wewnętrznych, nie działają najlepiej i widać, że ograniczenia sprzętowe konsoli mocno utrudniają prace. O tym, że Japończycy mieli pracować nad Switchem Pro mówiło się od dawna, jednak oficjalnych potwierdzeń ten informacji nigdy nie było - i najwyraźniej nadal ich nie ma. Według ostatnich doniesień, Nintendo nie planuje żadnych premier sprzętowych w najbliższym roku fiskalnym. A to może oznaczać, że na następcę Switcha przyjdzie nam poczekać przynajmniej do kwietnia 2024 r.