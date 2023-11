Najtańszy nielimitowany internet mobilny! Ruszyła znakomita promocja

Oferta na abonament komórkowy z brakiem limitów danych, zadebiutowała w T-Mobile w połowie stycznia 2022 roku, a więc niemal rok temu, co zbiegło się z gwałtowanym wzrostem inflacji. Z kolei oferta na internet mobilny bez limitu danych miała swoją premierę pół roku wcześniej - w połowie wakacji 2021 roku.

Abonament komórkowy z internetem bez limitu danych

Zacznijmy od abonamentu komórkowego, wpis z premiery tej oferty znajdziecie pod tym linkiem - Pierwsza oferta na rynku z nielimitowanym transferem danych w smartfonie.



Pojawiły się w niej po raz pierwszy dwa plany z internetem bez limitu danych. Za 65 zł miesięcznie z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, a za 85 zł miesięcznie bez żadnych ograniczeń - prędkości i danych.

Siłą rzeczy, też w związku ze wspomnianą inflacją, ceny za te pakiety urosły do odpowiednio 70 zł i 90 zł miesięcznie. Aktualnie, jeszcze przez 10 najbliższych dni, można wykupić obydwa abonamenty w cenie 55 zł, a więc 10 zł taniej niż w dniu premiery oraz za 70 zł miesięcznie - 15 zł taniej niż rok temu.



Myślę, że jeśli konkurencja nie zareaguje na taką promocję, T-Mobile może w ostatnim kwartale tego roku zdobyć sporo numerów i znacznie poprawić swój bilans przy przenoszeniu numerów w raporcie UKE. Abonament komórkowy za 55 zł w Orange i Play to obecnie limit transferu danych na poziomie 50 GB, w Plusie za 59 zł podobnie 50 GB.



Z kolei w pułapie cenowym w okolicach 70 zł jest bardziej konkurencyjnie - w Orange za 65 zł dostępny jest limit 150 GB, w Play za 65 zł (również w promocji Black Week 20 zł taniej) - bez limitu prędkości i danych przez pierwszy rok, a w drugim limit 240 GB. Natomiast w Plusie za 69 zł mamy limit 240 GB przez całą umowę, ale w pakiecie dostaniemy dwa numery.



Warto tu jeszcze wspomnieć o drugiej promocji na Black Week w Play. W abonamencie HomeBox za 75 zł miesięcznie dostajemy też dwie karty SIM. Na pierwszej do smartfona mamy nielimitowany w dane i prędkość internet mobilny na całą umowę, a na drugiej do routera WiFi limit 300 GB.

Abonament na internet mobilny bez limitu danych

Premiera oferty na internet mobilny bez limitu danych w T-Mobile miała miejsce pod koniec lipca 2021 roku, link do wpisu o tym znajdziecie tutaj - Wraca nielimitowany internet mobilny w T-Mobile!

Jak sam tytuł wskazuje to był powrót, ale porównywać dziś ofertę z 2017 roku to już byłaby przesada - Nowa oferta internetu domowego bez limitu danych od T-Mobile. Zresztą też niewielkie są względem niej różnice, w stosunku do obecnej promocji.



No ale, popatrzmy na ceny z 2021 roku. Oferta M z limitem prędkości do 60 Mb/s kosztowała wówczas 70 zł miesięcznie, a z limitem prędkości 90 Mb/s - 90 zł. Przed aktualną promocją ceny wzrosły odpowiednio do 75 zł i 95 zł.



Na Black Week wykupicie te dwa pakiety za 65 zł i 75 zł, a więc o 5 zł i 15 zł taniej niż w dniu premiery.

Jeśli chodzi o inne samodzielne oferty na nielimitowany internet mobilny, takowe dostępne są tylko w ofercie Play NET BOX (z routerem i anteną zewnętrzną) za 130 zł miesięcznie (bez 5G) i 150 zł miesięcznie (z 5G). Natomiast w ofercie łączonej z abonamentem komórkowym w Orange Love Mini bez limitu za 120 zł miesięcznie, a w subskrypcji Orange Flex za 80 zł miesięcznie.

