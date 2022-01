Nowa oferta na abonament w T-Mobile

Oferta T-Mobile na internet mobilny bez limitu danych, jedynie z ograniczeniem prędkości do 30 MB/s, do 60 Mb/s i 90 Mb/s spotkała się z Waszym ciepłym przyjęciem. Najwyraźniej zmodernizowana sieć T-Mobile również przyjęła to z entuzjazmem, bo od 20 stycznia klienci indywidualni - obecni i nowi, będą mogli skorzystać z nowych planów abonamentowych, w tym jeden będzie z nielimitowanym transferem danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s i jeden bez żadnych limitów - danych i prędkości.

Goran Markovic, członek zarządu ds. rynku prywatnego w T-Mobile Polska:

W pełni nielimitowana oferta na smartfon to dla nas naturalny krok i odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających klientów. Dzisiaj zmieniamy ofertę dla klientów abonamentowych, ale na tym nie poprzestajemy. Nadal będziemy pracować nad kolejnymi rozwiązaniami dla naszych klientów, by zapewnić im jak najlepsze doświadczenia, prostotę, a także docenić ich lojalność.

W nowej ofercie na abonament w T-Mobile skorzystamy z czterech planów, wszystkie z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS.

Pierwszy z planów kosztuje 45 zł miesięcznie i zawiera 8 GB transferu danych, kolejny za 55 zł - 40 GB i już z dostępem do sieci 5G T-Mobile. Droższy plan za 65 zł to nielimitowany transfer danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, a najdroższy za 85 zł - bez limitu danych i prędkości.

Dodatkowo w dwóch najdroższych planach skorzystamy odpowiednio przez 6 miesięcy i 12 miesięcy z usługi Rozrywka uwolniona za darmo, a przy wykupieniu dwóch numerów (każdy dodatkowy numer kosztuje 20 zł mniej) przez cały okres umowy.

Porównanie ofert na abonament w Orange, Play, Plus i T-Mobile

Nowa oferta na abonament w T-Mobile to dobra okazja, by sprawdzić ją i porównać z aktualną ofertą konkurencji, czyli w Orange, Play i Plus.

Oferty na abonament za około 40 zł

Usługi\Operator Orange Play Plus T-Mobile rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane transfer danych w smartfonie 5 GB 8 GB 4 GB 8 GB dostęp do 5G nie nie tak nie bonusy brak brak brak brak abonament netto 40,00 zł 45,00 zł 35,00 zł 45,00 zł

U wszystkich operatorów każdy plan zawiera już nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS, różnią się natomiast ceną i transferem danych.

W Orange za 40 zł miesięcznie skorzystamy z 5 GB transferu danych, w Play - 8 GB za 45 zł, w Plusie - 4 GB za 35 zł, a w nowej ofercie T-Mobile - 8 GB za 45 zł.

Oferty na abonament za około 50 zł

Usługi\Operator Orange Play Plus T-Mobile rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane transfer danych w smartfonie 24 GB 60 GB 30 GB 40 GB dostęp do 5G nie tak tak tak bonusy brak PlayNOW brak brak abonament netto 50,00 zł 60,00 zł 55,00 zł 55,00 zł

W tym przedziale cenowym mamy obecnie spore różnice. Play ostatnio podniósł kwotę abonamentu z 55 zł do 60 zł, ale istotnie powiększył transfer danych do 60 GB. W T-Mobile w nowej ofercie i w cenie 55 zł miesięcznie otrzymamy 40 GB, w Plusie 30 GB również za 55 zł, a w Orange najtaniej 50 zł, ale i z najmniejszym limitem transferu danych - 24 GB.

Oferty na abonament za około 60 zł

Usługi\Operator Orange Play Plus T-Mobile rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane transfer danych w smartfonie 60 GB 120 GB 60 GB bez limitu danych do 30 Mb/s dostęp do 5G tak tak tak tak bonusy HBO za 20 zł PlayNOW Tidal za darmo Rozrywka uwolniona na pół roku abonament netto 60,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 65,00 zł

Tutaj Play podobnie odstaje cenowo od konkurencji, oferując abonament za 80 zł i transfer z limitem 120 GB w miesiącu. Orange za 60 zł daje 60 GB, Plus również 60 GB za 65 zł, a T-Mobile jako pierwszy operator w Polsce udostępnia internet w smartfonie bez limitu danych z limitem prędkości do 30 Mb/s za 65 zł.

Oferty na abonament za około 80 zł

Usługi\Operator Orange Play Plus T-Mobile rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane transfer danych w smartfonie 105 GB 150 GB 120 GB bez limitu danych i prędkości dostęp do 5G tak tak tak tak bonusy HBO za 5 zł PlayNOW/ internet mobilny 200 GB Tidal za darmo Rozrywka uwolniona na rok abonament netto 80,00 zł 90,00 zł 85,00 zł 85,00 zł

Równie mocno wyróżnia się teraz nowa oferta T-Mobile w najdroższym planie, przy cenie 85 zł możemy korzystać z internetu w smartfonie bez żadnych limitów, w tej samej cenie w Plusie mamy 120 GB, w Play za 90 zł - 150 GB+200 GB na dodatkowej karcie SIM do internetu, a w Orange za 80 zł - 105 GB.

Na koniec ważna informacja - z nowych planów w T-Mobile mogą skorzystać od razu wszyscy chętni, również obecni klienci, którzy mają podpisaną umowę na abonament na starsze taryfy.