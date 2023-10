Szybki internet mobilny 5G w (jeszcze) niższej cenie

Założenia zestawienia ofert na internet mobilny 5G są takie same, jak w przypadku ofert komórkowych, więc nie będę ich tu powielał. Zapraszam do naszego wpisu - Czas przejść na ofertę z 5G. Podwyżki na horyzoncie, również osoby, którym zależy tylko na ofertach komórkowych.

Operatorzy deklarują uruchomienie „prawdziwego 5G” jak najszybciej, rynek spodziewa się, że nastąpi to już w grudniu. T-Mobile, który wylicytował najdroższy blok D w paśmie 3700-3800 MHz (szczegóły - Wyniki aukcji 5G), zdążył już wystosować komunikat w tej sprawie:

Jakub Chajdak, T-Mobile:

Szybkie zakończenie aukcji to świetna wiadomość dla naszych klientów. W trakcie licytacji uzyskaliśmy najlepsze pasmo, pozbawione ograniczeń. Pozwoli nam ono zbudować najlepszą sieć 5G i dostarczyć klientom usługi najwyższej jakości. Jesteśmy na to gotowi i obiecujemy naszym klientom, że zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej mogli cieszyć się pełnią możliwości sieci 5G.

To rzeczywiście dobra wiadomość, ale podobnie jak po aukcji LTE niesie ze sobą tą gorszą ewentualność, czyli przebudowę ofert włącznie z cenami. Warto więc już teraz zaopatrzyć się w odpowiedni pakiet z dostępem do 5G w aktualnych cenach.

Internet mobilny z dostępem do 5G w Orange

Orange Abonament

Tym razem zaczynamy alfabetycznie od Orange, w ofercie abonamentowej na internet mobilny tego operatora brakuje jednak pakietu z dostępem do 5G,- w zasadzie to jedyny przypadek w głównych markach „wielkiej czwórki”.

Nju Mobile

Na szczęście nie brakuje takich opcji w submarkach Orange. W nju mobile, za 29 zł miesięcznie dostępny jest pakiet internetu mobilnego 5G, z limitem transferu danych na start na poziomie 60 GB. Po pół roku stażu limit ten rośnie do 120 GB, po roku do 150 GB, a po dwóch latach do 180 GB.



Orange Flex

W drugiej submarce Orange Flex możemy skorzystać z hybrydy - oferta komórkowa do smartfona i dodatkowa karta SIM z tym samym numerem do internetu mobilnego. Mamy tu brak limitów, zarówno na transfer danych jak i prędkość, a całość kosztuje 80 zł miesięcznie, czyli po 40 zł za usługę.



Internet mobilny z dostępem do 5G w Play

Play Abonament

W Play mamy aż 6 pakietów na internet mobilny z dostępem do 5G. W opcji bez urządzenia są to cztery plany z limitem transferu od 300 GB do 3000 GB w miesiącu, w cenie od 65 zł do 130 zł miesięcznie.



Z kolei w ofercie NET BOX - z routerem i anteną zewnętrzną do wypożyczenia, można skorzystać z dwóch pakietów. Z limitem 500 GB za 130 zł, a bez limitów za 150 zł miesięcznie.

Virgin Mobile

W submarce Play - Virgin Mobile skorzystamy z jednego pakietu na internet mobilny 5G w dość atrakcyjnej cenie 50 zł miesięcznie, z limitem 250 GB.



Internet mobilny z dostępem do 5G w Plus

Plus Abonament

Internet mobilny 5G w Plusie to trzy plany abonamentowe z limitem 100 GB, 200 GB i 700 GB w miesiącu, w cenie odpowiednio 49 zł, 69 zł i 99 zł miesięcznie.



Za 99 zł korzystniej się prezentuje zestaw z routerem 5G i anteną zewnętrzną, choć z mniejszym limitem tarnsferu na poziomie 500 GB w miesiącu.



Plush

Natomiast w submarce Plush mamy nieco mniejsze limity, ale w niższych cenach. Najtańszy pakiet za 30 zł miesięcznie zawiera 60 GB transferu na start, po pół roku 90 GB, a po roku stażu 120 GB. Za 60 zł miesięcznie możemy wykupić tu od razu 200 GB.



Internet mobilny z dostępem do 5G w T-Mobile

Na koniec pozostał T-Mobile, który nie udostępnia dedykowanych ofert na internet mobilny 5G w swoich dwóch submarkach Heyah i Red Bull Mobile. Za to w abonamencie mamy 4 opcje - dwie bez urządzeń i dwie z routerem oraz anteną zewnętrzną.



W cenie 90 zł i 110 zł miesięcznie mamy transfer bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 90 Mb/s, a w cenie 110 zł i 130 zł miesięcznie bez limitu danych i prędkości.

