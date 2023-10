Tani i szybki internet mobilny w domu z routerem WiFi

Tym razem zestawienie zaczniemy od samego urządzenia, czyli routera WiFi, którego uśredniony koszt w ujęciu dwuletnim doliczymy do każdej z ofert łączonych u jednego operatora na kartę SIM do smartfona i tegoż mobilnego routera WiFi.

Tani i dobry router WiFi LTE (4G)

Wybrałem do tego zestawienia router LTE cat. 13 - TCL LINKHUB HH130V1, dzięki któremu wyciągnięcie maksymalne osiągi LTE (4G). Mamy tu WiFi działające w dwóch pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz, z maksymalną prędkością pobierania na poziomie 600 Mb/s oraz 150 Mb/s przy wysyłanych danych.



W jakiej cenie można go aktualnie kupić? Najtaniej kupicie go na Allegro,- za 439 zł,- to będzie nasz koszt za urządzenie w ujęciu dwuletnim, czyli 18,30 zł miesięcznie.

Aby mieć tani i szybki internet mobilny w domu, musimy mieć w swojej lokalizacji dobry zasięg, więc część ofertową podzielimy na zasięg „wielkiej czwórki” - Orange, Play, Plus i T-Mobile. Z łatwością będziecie mogli go sprawdzić i ocenić w cenie maksymalnie 5 zł, tyle kosztują startery z kartami SIM.

Internet mobilny w domu w zasięgu sieci Orange

W abonamencie na internet mobilny Orange mamy dość duży transfer danych 500 GB i kosztuje on 65 zł miesięcznie, ale w połączeniu z abonamentem głosowym będzie to koszt 95 zł, a więc nie zmieścimy się w limicie kwotowym 100 zł po doliczeniu kosztu routera WiFi.

Z kolei w submarce Orange - nju mobile, internet mobilny z ofertą głosową będzie nas kosztować 58 zł miesięcznie, ale na start mamy zbyt niski limit transferu danych.



Pozostaje więc Orange Flex z pakietem subskrypcji za 80 zł miesięcznie, z kartą SIM do smartfona i routera WiFi - bez limitu transferu danych i prędkości. W poprzednim wpisie w zestawie z routerem 5G miesięczny koszt tej oferty zamknął się nam w kwocie 138,29 zł miesięcznie. Jednak z routerem LTE będzie to koszt 98,30 zł miesięcznie, a więc w naszym limicie.

Internet mobilny w domu w zasięgu sieci Play

W abonamencie Play, podobnie jak w abonamencie Orange również się nie zmieścimy w limicie kwotowym, za to w ofercie na kartę - głosowej i do internetu mobilnego, będzie to taki sam koszt jak w Orange Flex - 98,30 zł.



Jednak mamy tu limit 30 GB w smartfonie oraz w routerze WiFi na poziomie 200 GB, a z promocją darmowych GB 600 GB miesięcznie.



Nieco taniej wychodzi to w submarce Play - Virgin Mobile. Za pakiet głosowy z limitem 20 GB oraz na internet mobilny z limitem 250 GB i router WiFi zapłacimy tu 88,30 zł, a więc jak na razie najniższy koszt takiego zestawu.

Internet mobilny w domu w zasięgu sieci Plus

W submarce Plusa - Plush, mamy wprawdzie pakiet internetu mobilnego z limitem 200 GB, ale oferta głosowa w Plush to minimum 25 zł, więc z routerem będzie to powyżej 100 zł.

Za to w abonamencie Plusa mamy jedną opcję, która pozwala na wykupienie pakietu głosowego z limitem transferu danych 240 GB za 69 zł miesięcznie. Dostajemy tu dwie karty SIM, jedną do smartfona, a drugą możemy włożyć do routera WiFi.



Dopytałem operatora i nie ma tu żadnych ograniczeń, karta w routerze nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji, działa identycznie jak dedykowana do internetu mobilnego. Tak więc koszt takiego zestawu z routerem to 87,30 zł. Warto tu wspomnieć, że to też dobra opcja dla fanów Disney+, opłacających dostęp do tego serwisu streamingowego z filmami i serialami co miesiąc, bo tu będzie on za darmo przez cały pierwszy rok umowy,- to opcja dodatkowa, nie jest wymagana w tej ofercie.

Internet mobilny w domu w zasięgu sieci T-Mobile

W abonamencie T-Mobile oferta głosowa z internetem mobilnym to minimum 95 zł miesięcznie.



Za to w submarce Heyah na kartę, możemy wykupić pakiet głosowy za 35 zł z limitem 55 GB transferu danych oraz na internet mobilny z limitem 200 GB w tej samej cenie. Razem 70 zł, a z routerem WiFi - 88,30 zł miesięcznie.

Podsumowując, średni miesięczny koszt za ofertę głosową, internet mobilny i router WiFi wyniesie nas:

w zasięgu Orange - 98,30 zł

w zasięgu Play - 88,30 zł

w zasięgu Plus - 87,30 zł

w zasięgu T-Mobile - 88,30 zł

