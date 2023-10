Najlepsza oferta komórkowa z internetem mobilnym 5G - 2w1

To już ostatnia część naszego minicyklu z ofertami z dostępem do 5G, przygotowanego z okazji zakończonej „już” aukcji 5G na docelowe częstotliwości.

W dużym skrócie, nasz cykl powstał dla osób, które jeszcze nie korzystają z ofert z włączonym dostępem do 5G, by mogły jeszcze teraz w aktualnej cenie wybrać dla siebie najlepszą opcję. Nowa technologia 5G na docelowych częstotliwościach pojawi się na nadajnikach naszych operatorów z „wielkiej czwórki” najprawdopodobniej jeszcze w grudniu, ale z pewnością będzie temu towarzyszyła przebudowa ofert. Podobnie, jak to miało miejsce w przypadku LTE, wiązać się to będzie z podwyżką.

W pierwszej części przyglądaliśmy się ofertom komórkowym z dostępem do 5G, w drugiej na internet mobilny. Dziś połączymy je razem dla osób, które nie mają w swojej lokalizacji internetu stacjonarnego, i muszą posiłkować się internetem mobilnym. Zwykle tak jest, że łączone oferty u tego samego operatora są tańsze.

Karta SIM do telefonu i routera WiFi

Abonament Orange

Na początek absolutna nowość i przykład jak to może już niedługo wyglądać u wszystkich operatorów. Orange jako jedyny operator z „wielkiej czwórki” nie udostępniał do tej pory internetu mobilnego z dostępem do 5G. Miał jeden pakiet z dużym limitem 500 GB transferu danych w miesiącu za 59,99 zł, ale z dostępem tylko do 4G.



Dziś już ten pakiet nie jest dostępny, w to miejsce pojawiły się trzy z dostępem do 5G. Jeden bez abonamentu komórkowego za 65 zł miesięcznie z limitem 500 GB.



Dwa kolejne pasują do naszego dzisiejszego zestawienia. Za 95 zł miesięcznie, mamy kartę SIM do routera WiFi z limitem 500 GB oraz do telefonu z limitem 100 GB. Do tego oczywiście nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS, uśredniając mamy tu więc 47,5 zł za usługę miesięcznie.

Natomiast za 120 zł mamy pierwszy pakiet w Orange na internet mobilny bez limitu danych. Średnio za usługę zapłacimy w tej opcji po 60 zł miesięcznie. Wszystkie pakiety dostępne są w umowie na 12 miesięcy lub 24 miesiące, różnią się tylko opłatą aktywacyjną.

Nju Mobile

W nju mobile mamy umowę z miesięcznym okresem zobowiązania, ale musimy się liczyć z mniejszymi limitami transferu danych, do tego, maksymalna ich liczba dostępna jest dopiero po dwóch latach stażu.



Karta SIM do smartfona i routera WiFi będzie nas tu kosztować 58 zł miesięcznie (po 29,00 zł za usługę), a łączny limit transferu danych po dwóch latach to: 60 GB w smartfonie i 180 GB w routerze WiFi.

Orange Flex

Jednak najkorzystniej można połączyć ofertę komórkową z internetem mobilnym w subskrypcji Orange Flex za 80 zł miesięcznie (po 40 zł za usługę). W smartfonie mamy tu nielimitowane rozmowy i wiadomości, a w smartfonie i routerze WiFi nielimitowany internet mobilny - bez limitu danych i prędkości.



Abonament Play

W Play można sobie indywidualnie dopasować pakiet internetu mobilnego, bo za każdy z nich zapłacimy o 20 zł mniej, jeśli posiadamy już abonament komórkowy. Najtańszy abonament komórkowy z dostępem do 5G kosztuje 65 zł miesięcznie.



Tak więc w najtańszej opcji łączonej z internetem mobilnym z limitem 300 GB zapłacimy razem 110 zł (55 zł za usługę), a w najdroższej z brakiem limitów transferu - 195 zł (97,50 zł za usługę).

Virgin Mobile

W Virgin Mobile, najtańszy abonament komórkowy z dostępem do 5G kosztuje 30 zł miesięcznie, a na internet mobilny z limitem 250 GB - 50 zł.



Łącznie zapłacimy tu więc 80 zł miesięcznie - 40 zł za usługę.

Abonament Plus

W Plusie za abonament z dostępem do 5G zapłacimy 59 zł, do tego możemy dobrać pakiet internetu mobilnego z limitem 100 GB, 200 GB i 700 GB w cenie odpowiednio 40 zł, 60 zł i 90 zł (-9 zł za łączenie usług).



Tak więc na przykład za kartę SIM do smartfona i routera WiFi z limitem 200 GB zapłacimy łącznie 119 zł miesięcznie - 59,50 zł za usługę.

Plush

Dużo taniej to wyjdzie w submarce Plush. Za abonament komórkowy zapłacimy tu 25 zł miesięcznie, a za internet mobilny z limitem 200 GB 60 zł miesięcznie. Sumując daje nam to 85 zł miesięcznie - 42,50 zł za usługę.



T-Mobile

Na koniec pozostał nam abonament T-Mobile - w swoich submarkach operator ten nie ma dedykowanej oferty na internet mobilny z dostępem do 5G.



Podobnie jak w Play, w ofercie łączonej z abonamentem komórkowym, za każdy pakiet internetu mobilnego zapłacimy w T-Mobile 20 zł mniej. Więc dobierając tu abonament głosowy za 55 zł miesięcznie i na przykład najtańszy pakiet internetu bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 90 Mb/s, łącznie zapłacimy 125 zł miesięcznie - 62,50 zł miesięcznie za usługę.

