Netflix każde im płacić więcej za dzielenie kont, a oni... nic o tym nie wiedzieli

Testy nowej usługi Netflixa najwyraźniej nie idą tak gładko, jak by mogły. Użytkownicy mają nie wiedzieć o zmianach które ich dotknęły, a ci którzy teoretycznie mają płacić więcej... nie zawsze muszą to robić.

O tym że Netflix w ostatnim czasie wprowadza cały szereg zmian które niekoniecznie przypadły do gustu użytkownikom. Mowa tu chociażby o zmierzchu współdzielenia kont, a może raczej - współdzielenia kont bez dodatkowych opłat. To opcja którą od kilku tygodni największe VOD świata testuje w kilku krajach (Chile, Peru, Kostaryka). Jeżeli ktoś śledzi newsy ze świata VOD, to prawdopodobnie doskonale wie o tych wszystkich zmianach. A jeśli nie... to najwyraźniej jest zaskoczony. Bo z relacji użytkowników wynika, że Netflix nie komunkował wchodzących w życie zmian tym, którzy zostali nimi objęci.

Nie wiedzieli że będzie drożej, bo Netflix nic im o tym nie powiedział

Jak informuje Rest of The World, subskrybenci z krajów objętych testem dodatkowych opłat w związku z dodatkowymi opłatami dla współdzielących, a niezamieszkujących pod tym samym adresem użytkowników, nie mieli mieli o nich zielonego pojęcia. Wielu rozmówców redakcji z Peru skarżyło się na to, że gigant VOd ich o tym nie poinformował. Netflix nie wysłał ani żadnej wiadomości e-mail, ani notyfikacji za pośrednictwem mobilnej aplikacji. Co więcej — podczas testu Netflix różnie traktował użytkowników. Jedni mieli problemy ze współdzieleniem, inni mogli po prostu zignorować komunikat, bez dodatkowych opłat... i jakichkolwiek konsekwencji. Dlatego na obecnym etapie jest sporo zamieszania - podobnie jak w kwestii tego, czym jest gospodarstwo domowe w rozumieniu Netflixa, choć serwis przygotował stronę pomocy w której to tłumaczy:

Konto Netflix mogą współdzielić osoby mieszkające w jednym gospodarstwie domowym. Jest ono określane gospodarstwem domowym Netflix i jest powiązane z urządzeniami właściciela konta głównego oraz urządzeniami używanymi przez inne osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe Netflix. Gdy wykryjemy logowanie do konta z urządzenia spoza gospodarstwa domowego Netflix, możemy poprosić właściciela konta głównego o zweryfikowanie tego urządzenia, zanim będzie można go użyć do oglądania materiałów z serwisu Netflix. W ten sposób możemy potwierdzić, że urządzenie korzystające z konta jest do tego uprawnione. Ułatwia to naszym użytkownikom korzystanie z serwisu podczas podróży, odwiedzin u znajomych lub rodziny albo przy pierwszym użyciu nowego urządzenia.

Przedstawicielka firmy tłumaczy, że opcje związane z dodatkowymi opłatami za współdzielenie są przez nich opracowywane przez ostatnich kilkanaście miesięcy, a od lat mówią kto może korzystać z tej opcji. Kumiko Hidaka z Netflixa twierdzi jednak, że wszyscy są odpowiednio informowani o następujących zmianach.

Gdzieś z pewnością coś poszło nie tak jak powinno w komunikacji, martwi także ta niespójność. Z kolejnych napływających do nas informacji wynika, że do końca roku firma ma wprowadzić dodatkowe płatności dla współdzielących konta także w Polsce, do tego coraz więcej mówi o nowych usługach (livestreaming) oraz... tańszym planie z reklamami. Jestem bardzo ciekawy dalszych losów platformy i jej walki o użytkowników. Jak pokazują Wasze komentarze - wielu z Was nie jest zachwyconych obecną ofertą i podwyżki czy utrudnienie współdzielenia was nie zachęcą do dalszego opłacania abonamentu. Tym bardziej, że jak wynika z ankiety — blisko 60% biorących w niej udział współdzieli konto z Netflixa nie tylko z domownikami.

Zdjęcie: Depositphotos.com