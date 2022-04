Koszt 60 zł miesięcznie to niemał wydatek. Gdybyśmy to porównali do ceny abonamentu za telewizję z kanałami premium i sportowymi, to kwota mogłaby się wydawać bardzo atrakcyjna, ale gdy zestawimy ze sobą tylko usługi VOD, to Netflix ma najdroższą ofertę na rynku, oczywiście przy założeniu, że ten koszt ponosi pojedyncza osoba. Szybkie zerknięcie na cenniki konkurentów rozwiewa wątpliwości - Amazon Prime Video kosztuje niecałe 30 zł (obecnie trwa promocja 49 zł za rok w ramach Prime'a), Apple TV+ 24,99 zł, HBO Max 24,99 zł (w promocji 19,99 zł), CANAL+ około 50 zł, a polskie VOD zaczynają się od około 10 zł (pozbycie się reklam i dostęp do części oferty). Każdą z tych usług można współdzielnić z innymi domownikami - serwisy różnią się liczbą jednoczesnych streamów, ale generalnie 2-4 osoby mogą bez przeszkód koszystać w tym samym czasie. Czy użytkownicy dzielą się swoimi kontami z osobami niemieszkającymi pod tym samym adresem? Zapewne tak, ale nikt poza Netfliksem (jeszcze?) nie postanawia się z tego rozliczać.

Netflix - najdroższy pakiet tylko do podziału?

Jeżeli policzymy, że najwyższy pakiet Netfliksa wynosi nas 15 zł miesięcznie (60 zł do podziału na czwórkę osób), to platforma staje się jedną z najbardziej opłacalnych. Jeśli widzowi zależy na jakości 4K UHD, ale nie współdzieli konta z innymi, to ma naprawdę twardy orzech do zgryzienia, gdyż musi samodzielnie ponosić bardzo wysoki koszt. Nic więc dziwnego, że wiele osób wprowadza rotację usługami VOD i opłaca jednocześnie tylko dwie z kilku, zależnie od tego, gdzie pojawiają się interesujące go nowości albo szuka innego sposobu na zaoszczędzenie kilkudziesięciu złotych. Jednym z nich jest właśnie współdzielenie konta z innymi.

Współdzielenie konta na Netfliksie - wyniki ankiety

Pisałem o tym w artykule, na końcu którego znalazła się nasza ankieta. Pytanie w niej zawarte było bardzo proste - czy współdzielisz z innymi konto, a wśród odpowiedzi znalazły się trzy warianty. To wszystkie z możliwych scenariuszy (nie) dzielenia się kontem na Netflix, więc byliśmy bardzo ciekawi, jak ta sytuacja wygląda wśród naszych Czytelników. Znając statystyki z innych rynków wiedziałem, czego można się spodziewać, ale wyniki nas zaskoczyły. Otrzymaliśmy 1036 odpowiedzi, więc jest to dość pokaźna próba. 23,7% ankietowanych współdzieli konto z innymi domownikami, a 59,4% z osobami, z którymi nie mieszkają. To pierwsze zaskoczenie, bo choć mówi się o tym bardzo często, to jednak grubo ponad połowa to naprawdę liczna grupa.

Takie wyniki oznaczają, że blisko 17% odpowiadających nie współdzieli konta z innymi. Pytanie, jaki pakiet jest wśród tych osób najpopularniejszy, bo gdyby nie ograniczenia jakościowego najniższego planu, byłbym skłonny powiedzieć, że wybierają najtańszy wariant. Ale czy oglądanie seriali i filmów w jakości SD dzisiaj potrafi satysfakcjonować widza, który czasami ma wyższą rozdzielczość ekranu w smartfonie, niż na laptopie? Oczywiście nie wszyscy muszą być manikami jakości i robić wszystko, by dysponować dużym ekranem wspierającym największą z możliwych rozdzielczości, ale standard HD wydaje się tym planem minimum dla każdego. YouTube zaprzestał akceptować 720p jako HD, a Netflix nadal oferuje 576p, czyli SD. To ewidenetnie czas na aktualizację oferty Netfliksa, która powinna być prostsza, nowocześniejsza i bardziej atrakcyjna na tle konkurentów. A tych cały czas przybywa...