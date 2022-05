Netflix zaniedbuje, Disney+ zyskuje. Prawie 8 milionów nowych subskrybentów

Netflix zaliczył w pierwszym kwartale mocny poślizg. Skutkiem podwyżki cen abonamentu, niskich jakościowo produkcji i robienia widzom pod górkę jest lawinowy odpływ klientów. Tymczasem Disney+ ma powody do świętowania. Nic w przyrodzie nie ginie. Skoro Netflix nie potrafi zadbać o swoich użytkowników, to Ci przenoszą się do konkurencji. Streaming Disneya zanotował w ostatnich miesiącach spory wzrost liczby subskrybentów, a już niebawem wynik ten jeszcze bardziej się podkręci. Oferta Disney+ zawita bowiem w czerwcu do Polski.

Disney+ rośnie w siłę. A to dopiero rozgrzewka

Niespełna 8 milionów użytkowników dołączyło Disney+ w przeciągu pierwszych 3 miesięcy 2022 roku. U Netfliksa zaś mówi się o 2 milionach do końca drugiego kwartału. Różnica polega jednak na tym, że to wynik w drugą stronę. O tyle według szacunków analityków platformy ma uszczuplić się grupa subskrybentów. Pociągnijmy jeszcze przez chwile wątek liczbowy, bo Disney ma się czym chwalić. Łączna liczba aktywnych abonamentów sięga już 87,6 milionów na całym świecie, a wynik ten z miesiąca na miesiąc się powiększa. Biorąc pod uwagę wszystkie oferty streamingowe, których Disney jest właścicielem (między innymi Hulu i ESPN Plus), możemy mówić o pond 205 milionach subskrypcji. Disney+ rośnie w siłę szybciej niż HBO, które w pierwszym kwartale poszerzyło się o 3 miliony użytkowników.

Już za niespełna miesiąc (14 czerwca) Disney+ w końcu zawita do Polski. Przed długo wyczekiwanym seansem Mandaloriana warto pamiętać o promocji, która przygotowano z okazji premiery w naszym kraju. Miesięczny dostęp do streamingu kosztować będzie 28,99, jednak jeśli wybierzemy płatność na rok z góry, to zapłacimy 229,90 zł, zatem 4 miesiące otrzymamy gratis. Oferta obowiązuje między 11 maja a 14 czerwca.