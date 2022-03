Nie da się ukryć, że lwia część z nas korzysta z Netfliksa na współdzielonym koncie. Czy to z rodziną, czy to z przyjaciółmi, którzy nie mieszkają pod jednym dachem. I choć przez lata Netflix przymykał na to oko, w ostatnim czasie zaczyna się to zmieniać. Od nieśmiałych prób informowania użytkowników, że "tak nie wypada" poprzez bardziej inwazyjne metody w postaci wysyłania komunikatów "z tego konta korzysta wiele gospodarstw domowych" i próśb o weryfikację przez wiadomość e-mail lub SMS. Wszystko to podyktowane jest względami finansowymi. Przedstawiciele platformy mówią wprost: odbija się to na możliwości inwestowania w seriale i filmy.

Netflix testuje nowe metody dodawania użytkowników z innych gospodarstw domowych

Netflix nie chce jednak wyjść na złego glinę i wprowadza testowe rozwiązania umożliwiające dodawanie do konta użytkowników, którzy z przyczyn oczywistych nie podchodzą pod limit osób w ramach jednego gospodarstwa domowego. W pierwszej kolejności skorzystają z tego mieszkańcy Chile, Kostaryki oraz Peru. W najbliższych tygodniach otrzymają oni dwie nowe funkcje: dodawanie nowych członków do konta oraz transfer profilów do nowych kont.

Pierwsza z nich dotyczy użytkowników z abonamentem Standard lub Premium. Będą mogli oni dodać do istniejących kont nowych użytkowników mieszkających pod innym adresem. Każde konto podrzędne otrzyma nowy profil, spersonalizowane rekomendacje oraz dane logowania. Nowy użytkownik wiążę się z dodatkową opłatą na poziomie 2380 peso chilijskich, 2,99 dolarów lub 7,9 soli peruwiańskich, co w przeliczeniu wychodzi ok. 12,60 zł. Bylibyście zainteresowani taką ofertą?

Druga opcja przeznaczona dla planów Basic, Standard oraz Premium. Pozwala na przeniesienie istniejącego profilu do zupełnie nowego konta lub transfer do płatnego konta podrzędnego. Przeniesione zostaną wszystkie skojarzone z profilem informacje - od historii oglądania, poprzez listy, na personalizowanych rekomendacjach kończąc.

Nie wiadomo kiedy Netflix zdecyduje się na udostępnienie tych dwóch funkcji w innych krajach. Wszystko zależy od testów, które wystartują w najbliższych tygodniach.