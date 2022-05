Ogrom nowości w czerwcu na Netflix. Wracają też ulubieńcy! Pełna lista premier!

Nowy polski serial Królowa w czerwcu na Netflix

Netflix szykuje nie lada nowości na czerwiec, wśród których znalazły się liczne powroty oraz nowości. Do tych ostatnich należy "Królowa" - nowy polski serial oryginalny Netfliksa z Andrzejem Sewerynem w roli głównej. Jego najbardziej wyróżniającą cechą będzie podwójna rola Andrzeja Seweryna. Mini-serial będzie bowiem opowiadał o emerytowanym krawcu o imieniu Sylwester, który opuścił Polskę pięćdziesiąt lat temu i wyjechał do Paryża.

Tam realizował swoje marzenia i cele, ale przeszłość nie da o sobie zapomnieć. Dotrze do niego list od wnuczki, która poprosi o pomoc dla swojej chorej matki. Sylwester nigdy nie poznał swojej córki i wbrew złożonej sobie obietnicy postanawia wrócić do Polski, ponieważ do uratowania życia Wioletty - córki Sylwestra - niezbędny jest przeszczep nerki. Podróż okaże się zaskakująca pod wieloma względami. Premiera serialu zaplanowana jest na 23 czerwca.

Rowan Atkinson wraca. To nie Jaś Fasola, ale ubaw będzie przedni!

Zanim przejdziemy do oczywistych hitów czerwca na Netflix chciałbym zwrócić też uwagę na nową produkcję z Rowanem Atkinsonem, którego większość widzów zna jako Jasia Fasolę. Aktor wraca na ekrany, ale tym razem nie w filmie, lecz serialu. "Człowiek kontra pszczoła" zapowiada się na typowe one-man show z udziałem gwiazdy. Atkinson wcieli się w nieporadnego Trevora, który będzie opiekował się luksusowym domem pod nieobecność domowników. Na miejscu przyjdzie mu się zmierzyć ze sprytną pszczołą - ten pojedynek poskutkuje jednak przeogromnymi zniszczeniami. Serial pojawi się na Netfliksie 24 czerwca.

6. sezon Peaky Blinders, 4. sezon Rządu

Na początku miesiąca doczekamy się jednak dwóch ważnych powrotów. 10 czerwca zadebiutuje 6. sezon "Peaky Blinders". Serial o przygodach Tommy'ego Shelby'ego i jego bandy zmierza ku końcowi - to ostatni sezon, na który składa się dokładnie 6 odcinków. Niewykluczone, że któregoś dnia powstanie film, o czym wspominali twórcy, ale jak na razie nie padły żadne konkretne deklaracje. Odbiór finałowej serii może okazać się kluczowy. Nieco wcześniej, bo 2 czerwca, pojawi się natomiast nowy sezon "Rządu". Duński "Borgen" doczekał się emisji finałowego odcinka w stacji domowej DR1 już w kwietniu, ale dopiero teraz trafi na Netfliksa w innych regionach, w tym w Polsce. Większość odnosi się do nowych odcinków, jako do 4. sezonu "Rządu", ale twórcy udostępnili nową serię jako oddzielny byt pod nowym tytułem "Rząd: Królestwo, władza i chwała", więc technicznie jest to 1. sezon tego serialu.

Dom z papieru: Korea oraz 3. sezon "The Umbrella Academy"

Największą niewiadomą czerwca pozostaje najprawdopodobniej poziom "Domu z papieru: Korea", czyli remake'u hiszpańskiego hitu Netfliksa. Zdjęcia i zwiastuny zdradzały wiele podobieństw, ale także różnic pomiędzy dwiema produkcjami, więc nawet najbardziej zagorzali fani "Domu z papieru" mogą liczyć na niespodzianki. Premiera już 24 czerwca. Na Netflix wraca natomiast "The Umbrella Academy" z 3. sezonem, który zabiera nas do 1963 roku, czyli momentu, gdy udało im się powstrzymać zagładę.

Czerwiec to też niemałe premiery filmowe na Netflix. Nadchodzi "Rzut życia" z Adamem Sandlerem, bazująca na opowiadaniu George’a Saundersa z tygodnika "The New Yorker" "Pajęcza głowa" z Chrisem Hemsworthem w roli głównej, a także "Przechwycenie" z Elsą Pataky.

Netflix czerwiec 2022 - lista nowości