Netflix serialami stoi. Które produkcje są najchętniej oglądane?

Redaktorzy Bloomberga przyglądali się liście top 10 produkcji dostępnych na Netflix od kilku miesięcy. Śledzili oni witrynę Top 10 na Netflix, która udostępniona została w zeszłym roku i przedstawia dane na temat popularności filmów i seriali dostępnych na platformie VOD. Choć sama strona pojawiła się w listopadzie 2021 r., informacje na niej zawarte sięgają do czerwca ubiegłego roku. Dane te pozwoliły wyciągnąć ciekawe wnioski - choć nie będzie chyba zaskoczenia, że dominującym, pod względem oglądalności, formatem na Netfliksie jest serial telewizyjny. Widzowie kochają produkcje telewizyjne i stanowią one 75 proc. wszystkich godzin spędzonych przed telewizorem.

Seriale dominują na Netflix. To je najchętniej oglądamy

Nie da się jednak ukryć, że seriale Netfliksa szybko przechodzą do historii. Model, w jakim platforma decyduje się na dystrybucję swoich produkcji telewizyjnych, sprawia, że najgłośniej jest o nich w dniu premiery wszystkich odcinków. Jednak już po kilkunastu lub po kilkudziesięciu dniach widzowie o nich zapominają. Nie przeszkadza to jednak serialom w wyprzedzaniu filmów w liczbie tygodni, które spędzają na liście Top 10 najchętniej oglądanych produkcji. W tym zestawieniu, jak podaje Bloomberg, łatwiej jest utrzymać się dłużej serialom, niż najpopularniejszym filmom.

Co ciekawe, stale rośnie udział nieanglojęzycznych produkcji. Z wyliczeń redakcji Bloomberga wynika, że widzowie spędzili 5,1 mld godzin na oglądaniu tytułów, które nie są po angielsku. Ogromna w tym zasługa "Squid Game" - najpopularniejszego serialu Netfliksa w historii. Widać jednak, że europejskie i azjatyckie oddziały mocno inwestują w swoje własne produkcje. Także Polska. "Wiedźmin" sprawił, że znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce krajów, z których pochodzą najdłużej oglądane tytuły. Ciekawe jak na świecie wypadnie najnowszy polski serial "Krakowskie potwory", którego premiera odbędzie się w najbliższy piątek, 18 marca.

"Squid Game" to niekwestionowany lider wśród tytułów dostępnych na Netfliksie. Dotyczy to seriali i filmów. W światowym zestawieniu Top 10 pojawił się 19 razy. Pierwsza piątka tej listy należy do nieanglojęzycznych produkcji. To "Hometown Cha-Cha-Cha" (16 tygodni), "Carinha de Anjo" (15 tygodni), "Dom z papieru" (14 tygodni), "The Queen of Flow" (14 tygodni). "Carinha de Anjo" i "The Queen of Flow" to południowoamerykańskie telenowele niedostępne na polskim Netfliksie. Ciekawostką jest również to, że spośród tytułów pierwszej dziesiątki tylko jeden serial, "Maid" jest anglojęzyczny. W zestawieniu Top 10 pojawiają się zaledwie dwa filmy: "Czerwona Nota" (13 tygodni) oraz "Krwawe niebo" (11 tygodni)

Top 10 na Netflix w Polsce. Najchętniej oglądane filmy i seriale w ostatnich dniach

A jak to obecnie wygląda w Polsce? W zestawieniu TOP 10 filmów i seriali na pierwszym miejscu jest "Projekt Adam" z Ryanem Reynoldsem w roli głównej. Na drugiej pozycji znajduje się dokument "Formuła 1: Jazda o życie". Stawkę zamyka "Układanka" - serial z fantastyczną Toni Collette. Poza podium, ale wciąż w pierwszej dziesiątce, są: "Tabu", "Wikingowie: Walhalla", "Outlander", "Kim jest Anna?", "Psi patrol", "Cienie pod powiekami" i "Kłamstwa i oszustwa".