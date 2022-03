"Szpital Nowy Amsterdam" to fenomen ostatnich lat, ponieważ wydawało się, że takie klasyczne seriale medyczne nie będą już mogły przebić się tak mocno jak "ER" czy "Chirurdzy". Do statusu tych dwóch tytułów "New Amsterdam" jeszcze trochę brakuje, ale trzeba śmiało przyznać, że twórcy zdołali stworzyć coś świeżego i wciągającego. Niestety, dostępność serialu jest... skomplikowana.

Gdzie oglądać? 3. sezon "Szpitalu New Amsterdam" na Viaplay

Obecność na Netfliksie pozwoliła mu rozwinąć skrzydła m. in w Polsce, ale widzowie dość szybko zapoznali się z dwoma pierwszymi sezonami. 3. sezon przez pewien czas był dostępny na CANAL+, ale w strefie FOX-a (tylko lektor), więc niedawno całość zniknęła. Pojawiają się odcinki 4. sezonu wraz z emisją na kanale telewizyjnym, ale można spodziewać się, że podzielą ten sam los, co wcześniejsza seria. Z pomocą dla fanów przychodzi Viaplay, które udostępni 6 marca cały 3. sezon "Szpitalu New Amsterdam" na swojej platformie. Dodatkowo, w marcu na Viaplay pojawią się także 3. sezon "Panny Marple", 4. sezon "Cardinal" oraz 1. sezon Wozniacki & Lee.

Filmy na Netflix w marcu - nowości i powroty

Wciąż nie dysponujemy oficjalną listą nowości Netfliksa na marzec, ale znamy dużą część nowych tytułów - znajdziecie je w naszym wpisie. Wspomniałem w nim, że nie wiemy, jakie filmy na licencji trafią na platformę w marcu, tym bardziej, że zestawienia takich produkcji były ostatnio dość skromne. Wygląda na to, że Netflix przywraca usunięte niedawno tytuły oraz przedłuża licencję dla tych, które miały zniknąć. Wśród nich są takie filmy jak "Bad Boys", "Pacific Rim", "Kod da Vinci", "Venom" czy "Wieczór gier". W sumie 23 tytuły (lista poniżej), które nadal będzie można oglądać na Netfliksie, mimo że powoli je żegnaliśmy.

Anioły i demony (2009)

Bad Boys (1995)

Błękitna laguna (1980)

Bumblebee (2018)

Dziewiąte wrota (1999)

Hancock (2008)

Hitch: Najlepszy doradca przeciętnego faceta (2005)

Jack i Jill (2011)

Kod da Vinci (2006)

Mamma Mia! (2008)

Moja dziewczyna wychodzi za mąż (2008)

Operacja Overlord (2018)

Pacific Rim (2013)

Player One (2018)

Rampage: Dzika furia (2018)

Rodzina od zaraz (2018)

S.W.A.T.: Oblężenie (2017)

Suma wszystkich strachów (2002)

The Losers: Drużyna potępionych (2010)

Venom (2018)

Venom (2018)

Wieczór gier (2018)

Święta na zamówienie (2018)

21 (2008)

