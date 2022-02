W obsadzie, oprócz Reyndolsa, znaleźli się też Mark Ruffalo, Zoe Saldana i Jennifer Garner, a głównego bohatera w młodszej wersji zagrał Walker Scobell. Opis fabuły pod pierwszym teaserem nie jest zbyt obszerny: Droga przeszłości, poznaj przyszłość. Wśród informacji dla mediów też nie widnieje żaden szerszy skrót tej historii czy zapowiedź produkcji. Jest coś jednak wyjątkowego w opublikowanym przez Netflix materiale, bo teaser, który pokazano miesiąc przed premierą, trwa aż 3 minuty. Gdy słyszymy słowo teaser, do głowy przychodzą nam króciutkie zapowiedzi, maksymalnie 1-minutowe. Netflix postanowił zrobić to po swojemu.

Zwiastun filmu "Projekt Adam" Netfliksa

Dzięki temu mamy szansę w naprawdę sporych szczegółach poznać historię filmu, który szykuje platforma na marzec. "Projekt Adam" skupi się na młodym chłopcu o imieniu Adam, który nie może pogodzić się ze stratą ojca. Matka (w tej roli Jennifer Garner) robi co może, by wypełnić tę lukę, ale jej starania nie dają rezultatów. Pewnego wieczoru Adam jest świadkiem tajemniczego zdarzenia - w lesie rozbija się statek, którym przyleciał do niego... jego starszy odpowiednik. Chwilę później dowiaduje się, że podróże w czasie istnieją.

Twórcy "Projektu Adam". Data premiery na Netflix

Reżyserią "Projektu Adam" zajął się Shawn Levy, który pracował przy "Nowym początku" i "Stażystach", zaś wcześniej wyreżyserował 8 odcinków "Stranger Things" oraz "Free Guy" z Ryanem Reynoldsem w roli głównej oraz "Noc w Muzeum". Scenariusz napisali Jonathan Tropper, T.S. Nowlin oraz Jennifer Flackett. Premiera na Netflix zaplanowana jest na 11 marca.