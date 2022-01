Autorem zdjęcia: Robert Pałka

"Krakowskie potwory" to polski serial Netflix w reż. Kasi Adamik i Olgi Chajdas. Za scenariusz odpowiada m.in. Magdalena Lankosz, którą wsparły Anna Sieńska i Gaja Grzegorzewska. Za produkcją stoi studio Telemark (Maciej Kubicki), które wspierała komisja Kraków Film Commission. Pierwszy sezon Potworów składa się z 8 odcinków. Jego akacja odbywać się będzie w Krakowie, a historię oparto na mitologii Słowian i legendach miejskich. Jak informują twórcy, to także to także "uniwersalna opowieść o młodej kobiecie, która musi określić swoją tożsamość i odnaleźć to, co jest jej wewnętrzną życiową siłą".

Krakowskie Potwory. Nowy serial Netfliksa już wkrótce

Autor zdjęcia: Robert Pałka

Główną rolę w serialu "Krakowskie potwory" zagra Barbara Liberek. Wcieli się ona w postać Alex. To studentka pierwszego roku medycyny na Collegium Medicum w Krakowie, która dołącza do grupy znanego patologa - profesora Zawadzkiego. Szybko okazuje się, że grupa nie prowadzi tylko badań naukowych. Alex wplątuje się w intrygę i staje do konfrontacji ze światem słowiańskich wierzeń, pradawnych potworów i żądnych krwi bóstw. Na ekranie Liberek towarzyszyć będzie m.in. Andrzej Chyra wcielający się w postać profesora Zawadzkiego.

Autor zdjęcia: Robert Pałka

W serialu zobaczymy także Stanisława Linowskiego (Lucky), Małgorzatę Belę (Aitwar), Mateusza Górskiego (Antoni), Kaję Chan (Hania), Maję Chan (Basia), Daniela Namiotko (Gigi), Staszka Cywka (Birdy), Annę Paligę (Iliana), Eryka Pratsko (Chłopiec), Małgorzatę Rożniatowską (Babcia Alex), Małgorzatę Gorol (Jagna), Wojciecha Brzezińskiego (Robert), Julię Wyszyńską (Ewa) oraz Magdalenę Koleśnik, Ninę Tarczyńską, Jakuba Rędziaka, Ewelinę Żak i Magdalenę Osińską.

Autor zdjęcia: Robert Pałka

Premiera serialu "Krakowskie potwory" planowana jest na tegoroczną wiosnę. Platforma nie zdradza jednak konkretnej daty. Nie pokazano też żadnego zwiastuna, który pokazywałby, jak słowiańskie wierzenia, w nowoczesnym wydaniu, odnajdą się na małym ekranie. Zainteresowani?