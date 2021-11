Top 10 na Netflix. Podsumowanie filmów, seriali i programów

Seriale Netfliksa cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. Podawane przez platformę dane nie zawsze przekonują wszystkich. Niektórzy wręcz poddają je w wątpliwość. Nie da się jednak ukryć, że liczba 130 milionów widzów, którzy obejrzeli Squid Games, robi ogromne wrażenie. Tak samo jak godziny spędzone przez ekranem komputera, telewizora czy urządzenia mobilnego z włączonym Netfliksem. I choć dla niektórych setki godzin z serialem, filmem lub programem nie jest żadnym wyznacznikiem popularności, tak dla platformy ten sposób liczenia jest najważniejszy - mimo świadomości, że kryteria faworyzować będą dłuższe produkcje.

Poznajcie Top 10 na Netflix. To tygodniowe zestawienia najpopularniejszych filmów, seriali i programów. Dotyczyć one będą tytułów oryginalnych oraz licencjonowanych. Listy powstają są na podstawie liczby godzin oglądania w poprzednim tygodniu. Udostępniane co wtorek zestawienia uzupełnią już dostępne krajowe rankingi Top 10 pojawiające się każdego dnia, które na Netfliksie pojawiły w zeszłym roku. Teraz te rankingi również będa opracowywane na podstawie liczby godzin oglądania.

Top 10 na Netflix. Startuje podsumowanie filmów, seriali i programów

Na stronach Top 10 na Netflix w każdy wtorek pojawiać się będą zaktualizowane listy. Od czasu do czasu (nie wiadomo jak często) platforma będzie również publikować zestawienia specjalne. A wśród nich będą m.in. najpopularniejsze filmy dokumentalne albo programy reality show. Netflix uważa, że istotne jest liczenie każdej chwili oglądania konkretnego tytułu argumentując, że "widzowie często wracają do ulubionej sceny, zamiast oglądać cały tytuł jeszcze raz. Uważamy, że powinniśmy zaliczyć każde odtworzenie na konto tytułu".

Jak będą wyglądały listy?

Filmy (w języku angielskim)

Seriale i programy (w języku angielskim)

Filmy (w języku innym niż angielski)

Seriale i programy (w języku innym niż angielski)

Do tego rankingi dla ponad 90 krajów. W chwili obecnej strona Top 10 na Netflix dostępna jest po angielsku i hiszpańsku. W przyszłym roku to się zmieni i dojdą kolejne języki - w tym zapewne polski.

Top 10 na Netflix. Strona z podsumowaniami tygodnia już dostępna

Netflix przy okazji startu nowej strony pokazuje metodologię, którą będzie się posługiwał w przygotowaniu cotygodniowych zestawień. Najważniejszą informacją jest to, że listy posortowano według liczby godzin oglądania tytułu. Dotyczy to łącznej liczby godzin, jaką użytkownicy serwisu spędzili na oglądaniu sezonu serialu lub filmu. Z uwzględnieniem powtarzanych scen. Godziny mierzone są od poniedziałku do niedzieli. Każdy sezon serialu jest liczony jest osobno, a na listach będą pojawiać się wszystkie tytuły, niezależnie od gatunku. Warto dodać, że listy Top 10 i podawane przez Netflix informacje o liczbie tygodni, w których tytuł znajdował się na liście Top 10, sięgają wstecz do 28 czerwca 2021 r. Sprawdzaniem danych dotyczących oglądania filmów, seriali i programów na Netfliksie zajmuje się firma EY.