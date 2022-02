VOD zabijają torrenty. Już tylko co dziesiąty Polak piraci w ten sposób

W tej części badania, którą udostępnił nam dziś Wavemaker skupiono się na zbliżającym się debiucie Disney+ w Polsce i wstępnej ocenie, jak e-widzowie zareagują na tę premierę w naszym kraju.

Jednak najciekawsze dane płyną z historycznych badań VideoTrack, pokazujących jak nieustannie i intensywnie poszerzający się rynek VOD w Polsce, ubija powoli popularność torrentów.

W pierwszej edycji badania - 6 lat temu okazało się, że z torrentów w Polsce korzystało 27% internautów w Polsce, czyli niemal co trzeciemu zdarzało się pobierać z nich filmy czy seriale. Z kolei 3 lata temu było to 20%, ale już w tym roku przyznaje się do tego zaledwie 11% osób.

Prawdopodobnie więc po letnim debiucie Disney+ odsetek ten powinien się skurczyć jeszcze bardziej, wszak głównym argumentem torrentowców jest to, że nie wszystkie ich ulubione pozycje można znaleźć w płatnych serwisach VOD. Myślę, że Disney+ z powodzeniem wypełni tę lukę dla polskich e-widzów.

Ilu mamy tych e-widzów w Polsce? 9 na 10 polskich internautów można zakwalifikować do kategorii e-widzów, czyli osób, którym przynajmniej czasem zdarza się oglądać w sieci filmy i seriale lub dłuższe treści wideo.

57% z nich opłaca dostęp do którychś z serwisów streamingowych typu Netflix, Player czy HBO GO, z czego większość z nich aktualnie opłaca subskrypcję w jednym serwisie, przy czym co ciekawe - cześciej opłacają takie serwisy osoby, które jednocześnie płacą za dostęp do płatnej TV. Nie widać tu więc jeszcze wieszczonego odchodzenia od kablówek do serwisów streamingowych.

Jakie preferencje, co do opłacania serwisów VOD mają e-widzowie? Tu nie ma zaskoczenia, zdecydowana większość woli płacić raz miesięcznie - 65%, ale też mamy tu 13% chętnych do opłacania go za cały rok z góry.

A jak bardzo wyczekiwany jest wspomniany Disney+? Okazuje się, że już teraz aż 34% e-widzów w Polsce rozważa wykupienie subskrypcji w tym serwisie, jak tylko pojawi się w naszym kraju, co może świadczyć o dużej rozpoznawalności biblioteki filmów i seriali, jaką on dysponuje. Największe zainteresowanie budzi on w grupie wiekowej 16 - 34 lata.

Najchętniej wykupili by oni dostęp do Disney+ poprzez stronę internetową lub bezpośrednio w aplikacji, ale też sporo wskazań jest po stronie płatności na jednej fakturze od dostawcy płatnej telewizji, głównie wśród starszych grup wiekowych.

Jeśli chodzi o koszty dostępu do Disney+, spośród zainteresowanych tą platformą tylko co czwarta osoba zaakceptowałaby kwotę wyższą niż 30 zł miesięcznie. Jednocześnie u ponad 30% zakupienie dostępu do nowego serwisu VOD nie wiązałoby się z rezygnacją z posiadanego abonamentu w płatnej telewizji czy innej subskrypcji.

Z kolei 15% osób zrezygnowałoby z opłacanego już serwisu VOD, a 12% z dostępu do płatnej telewizji.

Na koniec, zerknijmy na najpopularniejsze urządzenia, na których oglądamy treści wideo. Widać tu, iż wyraźnie od kilku lat maleje znaczenie laptopów na rzecz telewizorów z dostępem do internetu.

Szkoda tylko, że akurat w tym pytaniu, twórcy badania nie pokusili się o dodatkowe pytanie, które by pokazało jak wielu z e-widzów korzysta z urządzeń typu Chromecast - myślę, że powyższy wykres wyglądałoby wtedy zupełnie inaczej.

Badanie VideoTrack Wavemaker realizował metodą CAWI na próbie 1546 polskich internautów w wieku 16+ w styczniu 2022 r.