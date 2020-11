Odwykliśmy od tego z chwilą, gdy zyskaliśmy możliwość decydowania o tym, co, kiedy i jak obejrzymy. Przodownikiem tego modelu był Netflix, który z pewnością bardzo miło wspominany okres, w którym był niezagrożonym liderem z najbardziej wszechstronną i bogatą ofertą seriali i filmów na rynku.

Dziś konkurentów nie brakuje i każdy z nich ma sporo do powiedzenia, głównie za sprawą oryginalnych filmów i seriali, które produkują. Netflix, by zatrzymać użytkowników u siebie, musi stale oferować im coś nowego, a to wymagało niemałego przedsięwzięcia ze strony firmy, która wcześniej zajmowała się wysyłką płyt DVD, a później pełniła rolę pośrednika między wytwórniami i widzami.

Netflix produkuje tak dużo, że nie da się za nim nadążyć

Reakcja na rosnącą konkurencję mogła być tylko jedna: Netflix ruszył do ofensywy i od wielu, wielu miesięcy regularnie serwuje nam dziesiątki nowości, pod którymi może się podpisać. To prowadzi do niezwykle szerokiego wachlarza treści, ale to wszystko ma też pewne wady.

Produkcja drugiego sezonu Wiedźmina na Netflix wstrzymana!