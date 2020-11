Netflix wstrzymał produkcję serialu Wiedźmin w UK. Powodem potwierdzone przypadki zarażenia COVID-19

Jak możecie się domyślić, produkcja serialu to nie tylko popularni aktorzy z Henrym Cavillem na czele. W skład tak dużego przedsięwzięcia wchodzi ogromna ekipa produkcyjna, która wraz z gwiazdami spędza długie godziny na planie. Zapewne nie jest łatwo utrzymać podczas takiej pracy dystans społeczny, zasłaniać twarze maseczkami lub przyłbicami, więc teoretycznie to podatne środowisko na zarażenie się wszelkiej maści wirusami, w tym COVID-19. I niestety – spełnił się czarny scenariusz, który pewnie będzie dotyczył niejednego serialu, szczególnie teraz – kiedy na całym świecie koronawirus nie tyle ni zniknął, co przeżywa „drugą młodość”.