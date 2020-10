Netflix bije rekordy, ale to już nie jest ta sama usługa

Globalizacja przyczyniła się do wzrostu liczby klientów serwisu, ale jednocześnie Netflix stał się firmą, która działa w dużym stopniu lokalnie. Taka dwutorowość powinna przynosić same korzyści, ale wcale tak nie jest. Choć inwestycja w pomysły regionalnych twórców i lokalne projekty przyczyniła się do wzrostu rozpoznawalności, a także przyniosła nam co najmniej kilkanaście naprawdę udanych produkcji, to w porównaniu do okresu początkowego firmy, zdecydowanie brakuje mi tego zdecydowania w działaniach i siły rażenia na domowym amerykańskim rynku.

Netflix musi tworzyć własne treści

Niektóre działania Netfliksa zostały wymuszone przez rynek i chęć uniezależnienia się od zewnętrznych wytwórni. Oczywiście współpraca, na mniejszym lub większym poziomie, cały czas się odbywa, ale wcześniejsi dostarczyciele treści dla serwisu, dziś stali się jego największą konkurencją. Wystarczy popatrzeć na sukces Disney+ oraz szybko rosnącą platformę Peacock.

Do pewnego momentu Netflix mógł tworzyć tylko takie produkcje, na jakie miał ochotę. Obecnie musi sprostać niezwykle szerokim i zróżnicowanym oczekiwaniom oraz potrzebom widzów na całym świecie, by zapełnić swój katalog. To widać i to od razu, gdy otworzymy główną stronę serwisu. Logo Netfliksa znajduje się na okładkach każdego rodzaju treści – począwszy od seriali i filmów, przez dokumenty i programy komediowe, a na anime, bajkach, reality show i treściach interaktywnych kończąc.

Netflix nie jest już jedyny w swoim rodzaju