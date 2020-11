„Netflix zmienił cały rynek” – Borys Szyc w wywiadzie przed premierą serialu „Król”

Jaki będzie serial “Król”?

Będzie to piękne widowisko. Mamy to szczęście, że ta produkcja jest wysokobudżetowa. To pozwala na to, żeby zaszaleć. Od strony scenografii, kostiumów, bo to są takie elementy, które w epokowych filmach, historycznych filmach zjadają największą część budżetu. Tutaj rzeczywiście dzięki temu, że ten budżet jest wysoki i CANAL+ nas bardzo rozpieszcza to możemy zaszaleć. To widać na każdym planie zdjęciowym.

Na taką adaptację zasługuje „Król” Szczepana Twardocha. Recenzja przedpremierowa

Wróciliśmy niedawno z Łodzi, mojego rodzinnego miasta, gdzie kręciliśmy Kercelak i te przepiękne łódzkie podwórka doprawione naszą scenografią wyglądały niesamowicie. Do tego kostiumy, ściągnięte z przeróżnych miejsc na świecie, żebyśmy wyglądali godnie. Były też szyte kostiumy specjalnie na potrzeby tego filmu. Musieliśmy być eleganccy. To jest gang “zarabiający’ duże pieniądze, lubiący się bawić, lubiący się pokazać i dobrze wyglądać. Na planie widzicie też samochody, które udało się sprowadzić. Od strony aktorskiej mamy niesamowitą przygodę i przyjemność przenieść się w czasie.