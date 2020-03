Nie działa Ci Netflix? Nie tylko Tobie — to ogólnoświatowa awaria

Zobacz też: Wspólne oglądanie Netfliksa na odległość. Super dodatek do przeglądarki

Awaria Netflixa. Usługa nie działa na wielu urządzeniach z całego świata

Kiedy oficjalnie ogłoszono stan zagrożenia i zasugerowano by nie wychodzić z domu — wielu uznało że przecież nie ma się czym martwić. Biblioteka Netflixa to dla nich ogromna paczka zaległości do nadrobienia. No i tak od kilkunastu już dni nadrabiają co tylko się, najwyraźniej: aż za bardzo. Od kilku dobrych godzin użytkownicy z całego świata mają problem z dostępem do platformy, bo ta… najzwyczajniej w świecie nie działa. Serwis odmawia posłuszeństwa — i nie działa a to na wybranych urządzeniach, a to wcale. Problem dotyczy głównie użytkowników z Europy oraz Stanów Zjednoczonych — i z ciekawości zerknąłem jak sprawy mają się u mnie. Na komputerze — bez problemów. Na smartfonie — bez problemów. Na telewizorze — Netflix nie działa. Z ciekawości zajrzałem też na dedykowaną stronę dedykowaną problemom w działaniu Netflixa w ich dziale pomocy (Is Netflix Down?), a tamtejszy status zgodny jest ze stanem zastanym.