Gdzie obejrzeć „W lesie nie zaśnie nikt”?

Film „W lesie nie zaśnie nikt” miał trafić 13 marca tego roku do kin, ale obecna sytuacja zmusiła dystrybutora Next Film i producenta Akson Studio do podjęcia działań. Premiera została odwołana i zamiast przesunięcia jej inny termin, polski horror właśnie dzisiaj pojawił się na Netfliksie. Widzowie posiadający aktywną subskrypcję mogą go obejrzeć bez żadnych dodatkowych opłat. Jest to odmienna strategia od tej, którą zastosowało Kino Świat – „Sala samobójców. Hejter” pojawił się w ofertach VOD Player.pl oraz CANAL+, gdzie można go wypożyczyć na 48 godzin za (odpowiednio) 35 zł i 25 zł. Za pięć dni, czyli dokładnie 25 marca, „Hejter” pojawi się także na pozostałych platformach: Cyfrowy Polsat, Ipla, VoD.pl, Chili, Vectra, Multimedia Polska, Play i Netia.

