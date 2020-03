Komisarz UE chce obniżenia jakości wideo

Wczoraj późnym wieczorem komisarz Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego, Thierry Breton, opublikował tweeta w którym poinformował, że rozmawiał z szefem Netfliksa na temat obecnej sytuacji. Głównym tematem rozmowy było obciążenie sieci telekomunikacyjnych jakie powoduje właśnie transmisja wideo. Obecnie gdy miliony ludzi w Europie pozostają w domach, w ciągu dnia sieć jest często przeciążona, bo wiele osób wypełnia sobie czas wolny oglądaniem filmów i seriali. Według komisarza Bretona, który był przez wiele lat szefem jednego z koncernów telekomunikacyjnych, wpływa to inne, często ważniejsze aktywności jak chociażby edukację online, pracę z domu czy wymianę informacji między służbami.

Pour sécuriser l'accès à Internet pour tous, passons à la définition standard lorsque la HD n'est pas nécessaire.#SwitchToStandard — Thierry Breton (@ThierryBreton) March 18, 2020

Komisarz ma jednak apel nie tylko do Netfliksa czy Amazona, ale również do zwykłych użytkowników sieci, aby w ciągu dnia, wszędzie gdzie nie jest to konieczne korzystali z niższej jakości wideo i nie przeciążali sieci. Jak cytuje PAP:

Platformy streamingu, operatorzy telekomunikacyjni i użytkownicy – wszyscy ponosimy wspólną odpowiedzialność za podjęcie kroków w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania internetu podczas walki z rozprzestrzenianiem się wirusów.

Sytuacja wcale nie musi być zresztą nowa, Konrad pisał już kilka dni temu, że u niego jakość wideo na Netfliksie w ostatnich dniach wyraźnie spadła. Nie wiemy jednak jaka była konkluzja rozmowy z Reedem Hastings’em, obaj panowie mają jeszcze rozmawiać i być może wtedy dowiemy się czy jakieś decyzje zapadły. Myślę, że póki co nie musimy się martwić tym, że UE zacznie wymuszać na operatorach obniżenie jakości wideo.

Coś mi tutaj nie gra

Apel komisarza Bretona pewnie i ma jakieś uzasadnienie, nie możemy patrzeć tylko przez własny pryzmat. Mam jednak wrażenie, że z infrastrukturą sieciową wcale nie jest obecnie tak źle. Dla przykładu Netia zapowiedziała dzisiaj, że wszystkim swoim abonentom posiadającym światłowód przyśpieszy na miesiąc internet do maksymalnej możliwej technicznie przepustowości, czyli nawet do 1 Gbps. Operatorzy telefonii komórkowej również solidarnie dokładają swoim abonentom darmowe gigabajty danych i nie boją się, że ich sieć nie podoła.

Nie wiem czy Netflix, którego stream w jakości HD ma 5-6 Mbps jest aż takim obciążeniem dla sieci, aby trzeba było obcinać go jeszcze bardziej do jakości SD. Aby była skuteczna, akcja powinna objąć też innych usługodawców, na czele z największym z nich, czyli YouTube’m. Musicie się jednak liczyć z tym, że w najbliższych dniach jakość streamingu może nieco się pogorszyć.