Ze względów technicznych Netflix Party nie zadziała na smartfonach, tabletach czy telewizorach, więc jest to dość spore ograniczenie. Ale z drugiej strony, czy na ekranie smartfona starczyłoby na to miejsca? W przypadku telewizora rozwiązaniem byłaby jedynie bezprzewodowa klawiatura Bluetooth, ale w takiej sytuacji dla najbardziej zdeterminowanych zostaje możliwość podłączenia laptopa/komputera stacjonarnego do TV.

Jak rozpocząć wspólne oglądanie dzięki Netflix Party?

Pobierz i zainstaluj rozszerzenie. Otwórz Netflix.com i rozpocznij odtwarzanie wideo. Kliknij na czerwoną ikonę Netflix Party (napis „NP”), wybierz „Create a Netflix Party”. W tym miejscu możesz zdecydować, czy tylko Ty będziesz mógł wstrzymywać odtwarzanie wideo, czy pozwolisz na to także innym. W nowym oknie będzie dostępna opcja „Copy URL”, która skopiuje link do schowka. Za pomocą tego linku inne osoby będą mogły dołączyć do spotkania, więc podziel się nim z innymi.

Jeśli otrzymałeś link do Netflix Party, to kliknij w niego, a w razie potrzeby naciśnij ikonkę rozszerzenia „NP”, by dołączyć do spotkania.

Netflix Party to darmowa wtyczka dostępna (niestety) tylko dla przeglądarki Chrome (do pobrania z Chrome Web Store)

Źródło: The Verge