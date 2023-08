Napraw w domu pada. Microsoft sprzedaje części zamienne

Microsoft otwiera sklep online z częściami zamiennymi do kontrolerów Xbox. To odpowiedź na potrzeby tych, który napraw chcą dokonywać w zaciszu własnego domu. Ile kosztują poszczególne elementy i co można naprawić?

O prawie do naprawy (Right to Repair) mówi się od dawna - również i my wielokrotnie pisaliśmy o tym zmianach, które wymuszą na producentach elektroniki ułatwienie dostępu do części zamiennych i narzędzi ułatwiających wymianę i naprawę uszkodzonych podzespołów. Choć producenci stoją na stanowisku, że stworzy to dodatkowe zagrożenia, wszystko wskazuje, że nie będą mieli zbyt dużego wyboru. Ich zdaniem dostęp do takich rzeczy jak części i schematy może zagrozić cyberbezpieczeństwu użytkowników. A to pozwoli przestępcom na łatwiejsze łamanie zabezpieczeń. Swoje sklepy z częściami zamiennymi mają już Apple, na podobny ruch zdecydowała się także firma Samsung. Użytkownicy sami mogą wymienić uszkodzone elementy w komputerach czy telefonach. Teraz będą mogli naprawiać także pady do konsol Xbox. Microsoft otworzył w swoim sklepie sekcję z częściami zamiennymi oraz instrukcjami dzięki którym, kontrolery będzie można naprawić w domu.

Microsoft sprzedaje części zamienne do kontrolerów Xbox. Ile kosztują?

Przykładowo, przednia obudowa kontrolera w kolorze Robot White lub Carbon Black to wydatek rzędu 19,99 dolarów (ok. 80 zł - bez uwzględnienia podatków). Za zestaw przycisków do Xbox Elite Wireless Controller Series 2 trzeba zapłacić 23,99 dolarów (ok. 97 zł). W sprzedaży są również płytki PCBA (Input PCBA) lub całe "bebechy" kontrolera wraz z silniczkami odpowiedzialnymi za wibrację. Na ten moment w sklepie Microsoftu znajdziecie części zamienne do kontrolerów Xbox Wireless Controller oraz Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Firma zachęca jednak do korzysta z autoryzowanych serwisów - tym bardziej jeśli kontrolery są jeszcze objęte gwarancją producenta.

Kiedy nowa usługa Microsoftu trafi i do nas? Na ten moment firma nie zdradza planów rozszerzenia sklepu z częściami zamiennymi na inne kraje. Można jednak podejrzewać, że w najbliższej przyszłości to się zmieni. Tak było w przypadku firm Apple oraz Samsung, które swoje własne rozwiązania pozwalające na domowe naprawy wprowadzały stopniowe - najpierw w Stanach Zjednoczonych, następnie w kolejnych regionach, także w Europie, w tym w Polsce. Bylibyście zainteresowani samodzielną naprawą kontrolerów do konsol Xbox? Wkrótce będziecie mieć taką okazję.