Samsung Self Repair już w Polsce. To usługa samodzielnej naprawy smartfonów w domu

Pamiętacie, jak Apple w zeszłym roku otworzyło sklep samoobsługowej naprawy? To odpowiedź na krytykę, że firma ogranicza dostęp do części zamiennych tylko dla autoryzowanych serwisów. Otwarcie się na "domowe naprawy" pozwala też korzystać z licencjonowanych części zamiennych i narzędzi naprawczych małym serwisom, które nie posiadają pełnej akredytacji amerykańskiego giganta. Z samodzielnych naprawa mogą też korzystać ci, którzy czują się na tyle pewni by spróbować naprawić iPhone'a w domu. Usługa ta zawitała do Polski w grudniu 2022 r. - kilka miesięcy po tym, jak została uruchomiona w Stanach Zjednoczonych. W połowie 2022 r. z podobnym pomysłem przyszedł Samsung, który poinformował o uruchomieniu własnej usług domowych napraw smartfonów z serii Galaxy w Stanach Zjednoczonych. Teraz została ona rozszerzona o kolejne kraje, w tym Polskę i pozwala na zakup części zamiennych oraz niezbędnych narzędzi ułatwiających wykonanie napraw w zaciszu własnego domu.

Samsung Self Repair już w Polsce. Co oferuje?

Samsung współpracuje z wiodącymi dystrybutorami części w Europie, a w tym z firmami:

ASWO - niemiecki firma specjalizująca się w obsłudze posprzedażowej elektroniki w Europie oraz autoryzowany dystrybutor Samsung

2Service - holenderski dostawca części elektronicznych i autoryzowany dystrybutor Samsung

Nas w szczególności powinna interesować ta pierwsza firma, gdyż to ona zajmować się będzie dostarczaniem części zamiennych i narzędzi dla klientów w Polsce. Na ten moment, posiadacze smartfonów Samsung Galaxy będą mogli wymienić wyświetlacz, tylne szkło i porty ładowania w modelach Galaxy S20, 21 i S22. Klienci będą również mogli zachować wszystkie narzędzia służące do naprawy, by móc z nich skorzystać w dowolnym momencie, a w ten sposób wydłużyć żywotność już posiadanego sprzętu. W przyszłości ma pojawić się więcej możliwości i części zamiennych potrzebnych do naprawy innych uszkodzonych elementów smartfonów. Sklep z częściami zamiennymi znajdziecie pod adresem samsung.sparepartservice.shop.

A jak wygląda cennik? Przykładowo, za ekran wraz z baterią do Samsung Galaxy S20 (model sm-g980/981) trzeba zapłacić 929,79 zł oraz doliczyć koszty wysyłki do Polski - 48,98 zł. Za ekran do Samsung Gaxy S22 Ultra (model sm-s908b) należy zapłacić 1441,47 zł + koszty wysyłki. Co ciekawe. Na stronach nie znajdziemy dodatkowych, zautomatyzowanych narzędzi ułatwiających otwieranie smartfonów i wymianę uszkodzonych elementów - w sprzedaży dostępne są wyłącznie narzędzia do samodzielnej naprawy w postaci śrubokrętów, mat grzewczych i plastikowych otwieraków. Na stronach pomocy technicznej Samsung dostępne są również przewodniki po naprawach.