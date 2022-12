Na początku grudnia Apple poinformowało o rozszerzeniu oferty napraw domowych na kolejne kraje - w tym w Polskę. W Sklepie Samoobsługowej Naprawy mogliśmy znaleźć 200 różnych części i narzędzi do naprawy iPhone'ów i komputerów MacBook. Za sprawą programu klienci znający się na naprawie urządzeń elektronicznych mogą sami wymieniać uszkodzone elementy w swoich sprzętach i korzystać z tych samych instrukcji, części i narzędzi, których używają specjaliści w sklepach Apple Store i autoryzowanych serwisach Apple.

To tak zwany program Self Service Repair, który firma uruchomiła w Stanach Zjednoczonych kilka miesięcy temu i jest reakcją na oczekiwania samych użytkowników i ruchu "Right to Repair", który stara się wymusić na producentach sprzętu elektronicznego wprowadzenie rozwiązań pozwalających na samodzielne naprawy tym, którzy są chętnie poddać się tego wyzwania oraz udostępnienie wcześniej niedostępnych komponentów i narzędzi małym, nieautoryzowanym serwisom.

Już nie tylko iPhone'y i MacBooki. Apple pozwoli naprawić w domu więcej sprzętów

I choć krytyki w kierunku Apple nie brakowało i nadal nie brakuje, uruchomienie Sklepu Samoobsługowej Naprawy jest kierunkiem słusznym, jednak nie dla wszystkich. Ci, którzy z elektroniką sobie nie radzą, mogą skorzystać z oferty różnych serwisów - także takich, które wyposażą się w oficjalne narzędzia naprawcze Apple, a wcześniej nie miały do nich dostępu. Nie da się jednak ukryć, że początkowo oferta dla iPhone'ów i wybranych komputerów Mac była mocno ograniczona i sprowadzała się wyłącznie do najnowszych modeli.

Teraz, bez większych zapowiedzi, Apple rozszerza ofertę dostępnych w Sklepie Samoobsługowej Naprawy elementów pozwalających na naprawę szerszej gamy sprzętów z logo nadgryzionego jabłka. Do zamówienia pojawiły się części zamienne do monitorów Studio Display oraz stacjonarnych komputerów Mac - iMac, Mac Mini, and Mac Studio. Niestety, podobnie jak w przypadku MacBooków, sprawdzenie cennika tych części nie jest takie łatwe. By móc skorzystać z oferty sklepu należy wprowadzić numer seryjny komputera lub monitora. Zachodnie media wskazują jednak, że sam wyświetlacz do Studio Display kosztuje 967,12 dolarów bez uwzględnienia rabatu, który uzyskiwany jest po odesłaniu uszkodzonego elementu.

Wraz z częściami zamiennymi zaktualizowana została lista narzędzi potrzebnych do naprawy komputerów stacjonarnych Mac i monitora Studio Display. Decydując się na samodzielną wymianę ekranu w monitorze przydatny będzie zestaw zwierający wszystko to, co będzie potrzebne do bezpiecznego rozmontowania uszkodzonego panelu i zamontowanie nowego. Przydadzą się też odpowiednie instrukcje, które Apple również przygotowało. A w nich znajdziemy szczegółowe opisy wszystkich elementów oraz instrukcje krok po kroku pokazujące, jak prawidłowo wymienić uszkodzone części.

Niestety na ten moment części do stacjonarnych komputerów Mac i monitorów Studio Display dostępne są wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. W żadnym z europejskich oddziałów Sklepu nie możemy ich zamówić. Jeśli czekacie na pojawienie się tych elementów w naszym kraju, musicie uzbroić się w cierpliwość.