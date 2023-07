Kontroler do PS5 Sony Access już w przedsprzedaży. Co trzeba o nim wiedzieć?

Kontrol Access przygotowany jest z myślą o tych, którzy wymagają dodatkowych rozwiązań dla wygodnej rozgrywki. Co oferuje, ile kosztuje i kiedy trafi do sprzedaży?

Producenci konsol dostrzegli w końcu, że nie każdy może wygodnie korzystać z ich sprzętu. Chodzi tu przede wszystkim o osoby z różnymi niepełnosprawnościami ruchowymi, którzy chcieliby móc cieszyć się z konsoli Xbox, PlayStation lub Nintendo, jednak ze względu na swoje indywidualne potrzeby nie mogą tego zrobić. Kilka lat temu Microsoft wyszedł naprzeciw oczekiwaniom tej grupy graczy i wypuścił na rynek kontroler adaptacyjny Xbox, następnie cały szereg akcesoriów adaptacyjnych, które można też wykorzystywać do obsługi komputera. W tym roku ze swoim kontrolerem do zadań specjalnych przychodzi Sony, które jakiś czas temu zaprezentowało Kontroler Access - specjalne urządzenie, które pomoże graczom z niepełnosprawnościami ruchowymi grać we wszystkie tytuły na konsolach PlayStation 5.

Kontroler Access. Wygodne granie dla najbardziej potrzebujących

Na tegorocznych targach CES, które odbyły się w styczniu Sony oficjalnie zaprezentowało swój nowy kontroler przygotowany z myślą o tych, którzy wymagają dodatkowych rozwiązań dla wygodnej gry. Na szczegóły związane z Kontrolerem Access musieliśmy czekać prawie pół roku. Dziś już wiemy, że uniwersalny zestaw, który można dostosować do zróżnicowanych potrzeb różnych graczy. Został on zaprojektowany w ścisłej współpracy ze społecznością osób z niepełnosprawnościami, aby pomóc im grać wygodniej i dłużej. Kontroler zbudowany został w taki sposób, by mógł oferować konfigurację układu przycisków i pasował on do różnych możliwości ruchowych wraz z możliwością przełączania pomiędzy dołączonymi nakładkami na drążki, aby znaleźć kształt i fakturę, które najlepiej sprawdzają się konkretnym odbiorcom.

Kontroler Access może być umieszczony w dowolnym miejscu, w którym będzie najwygodniejszy w użyciu: Można go obracać jak chcemy, w pełnych 360 stopniach, położyć na różnych powierzchniach płaskich, na stoliku do wózka albo dołączyć do mocowania AMPS - to przemysłowy standard mocowania urządzeń, w tym także ułatwień dostępu. Urządzenie może być łączone w parę z innym Kontrolerem Access lub kontrolerem DualSense/ DualSense Edge, aby dodać do swojej konfiguracji takie funkcje jak efekty dotykowe, adaptacyjne efekty trigger, czujnik ruchu i panel dotykowy. Sprzęt umożliwia też podłączenie innych akcesoriów, w tym przycisków, specjalnych przełączników spustów i innych zgodnych urządzeń z wykorzystaniem czterech portów 3,5 mm, które można dodatkowo konfigurować w ustawieniach konsoli PS5.

Oprogramowanie PS5 pozwoli na skonfigurowanie do 30 indywidualnych profilów sterowania, a sam kontroler przechowuje trzy profile w kontrolerze i umożliwia szybkie przełączanie się pomiędzy nimi dedykowanym przyciskiem.

Kontroler Access. Co w zestawie?

Kontroler Access dostępny będzie z całym szeregiem dodatkowych akcesoriów, które pozwolą dostosować urządzenie do swoich potrzeb i wymagań. W pudełku znajdziecie:

Kontroler Access

Przewód USB

8 wypukłych nakładek na przycisk (zamocowanych na kontrolerze)

4 płaskie nakładki na przycisk

4 wklęsłe nakładki na przycisk

2 wystające nakładki na przycisk

Szeroka płaska nakładka na przycisk

Standardowa nakładka na drążek

Nakładka kopułowa na drążek (zamocowana na kontrolerze)

Nakładka kulista na drążek

23 etykiety

Poradnik szybkiego uruchamiania i podręcznik bezpieczeństwa

Kontrol Access. Ceny i dostępność

Urządzenie w na półkach sklepowych pojawi się dopiero 6 grudnia, ale już teraz możecie składać na niego zamówienia przedpremierowe. Kontroler Access dostępny jest m.in. w sklepach RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, Neonet, Neo24 i Electro za 409 zł.