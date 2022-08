Napraw MacBooka w domu. Apple rozszerza swój program naprawczy

Posiadacie MacBooka z uszkodzonym wyświetlaczem, problemem z baterią lub gładzikiem? Apple pozwoli naprawić go w we własnym domu. Od dziś użytkownicy z USA mają dostęp do oryginalnych części zamiennych i zestawu narzędzi do samodzielnej naprawy.

Pod koniec kwietnia Apple uruchomiło swój pierwszy "domowy serwis". Posiadacze iPhone'a SE, iPhone'a 12 i iPhone'a 13 ze Stanów Zjednoczonych otrzymali dostęp do szczegółowych instrukcji naprawy oraz części zamiennych pozwalających wymienić wyświetlacz, aparaty, baterię, dolny głośnik, tackę na kartę SIM lub mechanizm Taptic Engine. Wszystko w zaciszu własnego domu, bez konieczności odwiedzania autoryzowanego serwisu. Apple wyszło w ten sposób na przeciw oczekiwaniom samych użytkowników, którzy od lat walczyli o "prawo do naprawy".

Choć z początku krytykowano firmę za sposób w jaki udostępnia części zamienne oraz to, że do naprawy potrzebny jest ciężki i skomplikowany sprzęt naprawczy, wydaje się, że części bardziej zaawansowanych majsterkowiczów ten sposób się spodobał. Program też oferuje dodatkowe możliwości niezależnym serwisom, które mają teraz dostęp do oryginalnych części zamiennych i oficjalnych narzędzi naprawczych, które mogą kupić i wykorzystywać w swojej pracy.

Teraz Apple rozszerza swój program "Self Service Repair" o kolejne sprzęty. Już od dziś będzie można naprawić komputery Mac. Podobnie jak w przypadku iPhone'ów, także naprawa MacBooka ma być szczegółowo opisana w instrukcjach dostarczanych przez Apple. Firma oferować będzie też zestawy narzędzi potrzebnych do "bezproblemowego" otworzenia i rozłożenia komputera. Będzie można je kupić na własność lub wypożyczyć. Wypożyczenie zestawów naprawczych kosztować będzie 49 dolarów. Dzięki temu klienci, którzy nie chcą kupować narzędzi do pojedynczej naprawy, nadal będą mieli dostęp do oficjalnych części pomagających przy naprawie. Wypożyczenie sprzętu trwa tydzień i wysyłany jest bezpłatnie. Zwracając do Apple wymienione w komputerze (lub iPhonie) części, można odzyskać część pieniędzy.

Na chwilę obecną nie znamy jeszcze pełnej oferty naprawczej dla komputerów Mac. Sklep z częściami oraz instrukcjami, które pomogą w naprawie, zostanie zaktualizowany jeszcze dzisiaj. Apple podaje, że w pierwszej kolejności naprawić będzie można komputery MacBook Air i MacBook Pro z układami M1. Wiadomo też, że będzie można wymienić wyświetlacz, górną część obudowy z baterią oraz gładzik. A co z pozostałymi elementami i modelami? Oferta ma być stale rozbudowywana. Firma nie zdradza jednak kiedy to dokładnie nastąpi.

Apple wciąż jest oszczędne w podawaniu informacji na temat rozszerzenia programu "domowych napraw" na inne kraje. Firma w swoim najnowszym komunikacie prasowym przypomina, że jeszcze w tym roku zostanie on uruchomiony w Europie. Szczegółów wciąż nie znamy i można podejrzewać, że usługa ta nie będzie dostępna we wszystkich państwach. Czy na liście dostępnych krajów znajdzie się Polska? Tego też niestety nie wiemy.

Nie da się jednak ukryć, że możliwość samodzielnej naprawy niektórych usterek to dobry ruch - tym bardziej, że podobne rozwiązania zaczynają oferować inne firmy. Program "domowych napraw" Samsunga - Samsung SELF-REPAIR został uruchomiony kilka tygodni temu. Choć na chwilę obecną jest dostępny jedynie dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych i obejmuje ograniczoną liczbę urządzeń mobilnych i zestawów naprawczych, w niedalekiej przyszłości zostanie udostępniony w innych krajach.