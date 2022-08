Samsung w marcu tego roku zapowiedział uruchomienie programu samodzielnej naprawy smartfonów w domu - to odpowiedź na potrzeby użytkowników i ruchu Right to Repair. Koreańska firma weszła w partnerstwo z popularnym serwisem iFixit, który, oprócz części zamiennych, oferuje także szczegółowe i czytelne instrukcje wymiany poszczególnych elementów, które są dostępne w ramach programu Samsung SELF-Repair. Z podobnego programu korzysta także Apple, które oferuje możliwość napraw/wymiany uszkodzonych elementów iPhone'a bez wychodzenia z domu.

Zestaw do wymiany ekranu Samsung Galaxy S21, źródło: iFixit

A co można naprawić w domu w ramach programu SELF-REPAIR Samsunga? Na liście znalazły się flagowe smartfony Galaxy, w tym S21 (w różnych konfiguracjach) oraz S20 oraz tablet S7+. Naprawy dotyczą jednak tylko części elementów konkretnych modeli - np. ekranu, portu ładowania czy plecków.

Samsung SELF-REPAIR. Które modele można naprawić w domu?

Poniżej znajdziecie listę modeli oraz elementów, które można naprawić/wymienić w domu. Samsung zapewnia jednak, że będzie ona się stale powiększać. Oprócz kolejnych urządzeń mobilnych, pojawią się dodatkowe opcje naprawy oraz komponenty niezbędne do wymiany niesprawnych lub uszkodzonych elementów.

Galaxy S21

ekran i bateria

port ładowania

tylna obudowa

Galaxy S21+

ekran i bateria

port ładowania

tylna obudowa

Galaxy S21 Ultra

ekran i bateria

port ładowania

tylna obudowa

Galaxy S20

ekran i bateria

port ładowania

tylna obudowa

Galaxy S20+

ekran i bateria

port ładowania

tylna obudowa

Galaxy S20 Ultra

ekran i bateria

port ładowania

tylna obudowa

Galaxy Tab S7+

ekran i bateria

port ładowania

tylna obudowa

A jak wygląda sprawa cennika? Przykładowo, za zestaw naprawczy ekranu i baterii w smartfonie Galaxy S21 trzeba zapłacić 167,99 dolarów (bez podatków), co w podstawowym przeliczeniu daje ok. 786 zł. Za tę cenę otrzymuje się cały zestaw potrzebny do wymiany wyświetlacza i akumulatora wraz z potrzebnymi akcesoriami i narzędziami ułatwiającymi rozkręcenie i ponowne złożenie urządzenia.

Zestaw do wymiany obudowy Samsung Galaxy Tab S7+ , źródło: iFixit

Zaglądając na stronę pomocy technicznej Samsung Polska przeczytacie, że wymiana ekranu w serwisie kosztuje 929 zł. Wraz z nowym ekranem wymieniana jest również bateria. Biorąc pod uwagę podatki, cła i inne opłaty, cena samodzielnej naprawy w Polsce może być bardzo zbliżona do tego, co oferuje oficjalny serwis - pod warunkiem, że domowe naprawy w ramach programu Samsung SELF-Repair w ogóle do nas dotrą.

Z Programu domowych napraw smartfonów Samsunga w chwili obecnej mogą skorzystać wyłącznie posiadacze wybranych smartfonów Samsunga w Stanach Zjednoczonych. Sklep iFixit, który dostarcza potrzebne podzespoły, elementy i narzędzia, w swoim europejskim oddziale nie sprzedaje jeszcze części zamiennych do telefonów Galaxy. Kiedy się to zmieni? Nie wiadomo. Jeśli jednak myślicie nad samodzielnym naprawieniem swojego sprzętu, a chcecie zrobić to z wykorzystaniem oryginalnych elementów, musicie uzbroić się w cierpliwość i zaglądać na iFixit w poszukiwaniu informacji o dostępności.