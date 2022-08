Kolejny Apple Pencil ma mieć mnóstwo nowych gestów

Pierwszy nowy gest jest co prawda obecny w Apple Pencil nowej generacji, czyli podwójne kliknięcie palcem na “ołówek”. Jak podaje Patently Apple, firmie z Cupertino został przyznany patent na kolejne gesty, takie jak potrójne stuknięcie, ruch przesuwania palcem i gest obracania górnej części ołówka.

Użytkownik będzie w stanie dostosować funkcje do ilości kliknięć oraz gestów przesuwania na Apple Pencil, co pozwoli na zmianę niektórych właściwości, na przykład koloru, rozmiaru, szerokości, grubości czy kształtu, ale również takich funkcji jak kopiowanie, wklejanie, cofanie czy zmiany aktualnie używanych narzędzi, chociażby z ołówka na marker lub gumkę do mazania. Jeśli będzie można kopiować pewne elementy wykonując ruch palca od ekranu wzdłuż ołówka i wklejać wykonując ten sam gest w odwrotnym kierunku, całość może być nie tylko użyteczna, ale także efektowna.

Źródło: Patently Apple

Patently Apple informuje również, że rysik kolejnej generacji ma doczekać się nowego czujnika, podobnego do tego, który jest używany na ekranie iPhone'a lub większości przycisków z Touch ID. Gdyby tak się stało, Apple Pencil reagowałby tylko na celowo wykonywane gesty, nie zostawiając miejsca na pomyłki. Pozwoli to również na dokładną detekcję tego, które palce aktualnie trzymamy w obszarze uchwytu.

Poza nowym czujnikiem, Apple Pencil ma mieć również… kamerę

Patent sugeruje również, że przyszły Apple Pencil ma posiadać mnóstwo elementów - poza nowymi czujnikami, mamy doczekać się nawet kamery. Na ten moment nie ma jednak dokładnych informacji, do czego miałaby ona służyć - biorąc pod uwagę bardzo często futurystyczny charakter patentów Apple, można polemizować na temat ewentualnego Face ID, chociaż wydaje się to czystą abstrakcją. Może robienie kalki na zarejestrowany widok z tej kamery? Wszystko brzmi wyjątkowo nierealnie, więc mimo wszystko najbardziej prawdopodobne są nowe czujniki - chociaż przyszłość rozwieje wszelkie wątpliwości.

