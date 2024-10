Nie ulega wątpliwości, że wciąż i niezmiennie, oferty na abonament z zobowiązaniem na 2 lata, są wybierane najczęściej przez klientów naszych operatorów.

Dość łatwo to nawet mniej więcej policzyć, przynajmniej w przypadku operatora Orange, który jako jedyny w miarę regularnie dzieli się danymi odnoszącymi się do ofert bez zobowiązania w nju mobile czy subskrypcji Orange Flex. W przypadku nju mobile mówimy o około milionie klientów, a w przypadku Orange Flex około 360 tys. klientów.

W zaokrągleniu dajmy nawet, że submarki te odpowiadają za bazę 1,5 mln klientów mobilnych. Łączna liczba kart SIM w usługach mobilnych Orange to z kolei około 18 mln sztuk. Oczywiście są tu jeszcze oferty na kartę w samym Orange, ale te od wielu lat,- według danych UKE (przynajmniej od 2017 roku), stanowią u wszystkich operatorów około 26%, czyli ponad 4,3 mln w Orange. Tak więc z abonamentów w Orange korzysta aktualnie około 12 mln klientów.

Jak wiemy, ceny abonamentów komórkowych, które stanowią większość w ofertach mobilnych naszych operatorów, kosztują już nawet 90 zł miesięcznie. Przyjrzyjmy się dziś jednak najtańszym, by sprawdzić jaki jest obecnie próg wejścia dla nowych klientów, którzy zastanawiają się nad wykupieniem takiego abonamentu.

Wszystkie z nich,- u każdego z operatorów, zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz dostęp do 5G, skupimy się więc tylko na cenach i transferze danych.

Najtańszy abonament komórkowy w Orange

Najtańszy abonament komórkowy w Orange - Plan XS, kosztuje aktualnie 45 zł miesięcznie i zawiera limit transferu danych na poziomie 5 GB w miesiącu.

Co ciekawe, akurat w tym pakiecie jest aktualnie promocja, która dodaje do konta kolejne 5 GB miesięcznie transferu danych na całą umowę, co już daje łącznie sensowne 10 GB w miesiącu - zupełnie wystarczające, jeśli większość dnia jesteśmy podłączeniu do sieci WiFi w domu czy w pracy.

Najtańszy abonament komórkowy w Play

W Play najtańszy abonament - Oferta S, kosztuje 40 zł miesięcznie - z limitem 6 GB transferu danych w miesiącu.

Najtańszy abonament komórkowy w Plus

Jeszcze tańszy jest najtańszy abonament w Plusie, bo dostępny jest za 39 zł miesięcznie i zawiera taki sam limit transferu danych jak w Play - 6 GB miesięcznie.

Najtańszy abonament komórkowy w T-Mobile

Z kolei taką samą cenę co w Play za najtańszy abonament, mamy u operatora T-Mobile - 40 zł miesięcznie w pakiecie Oferta XS, ale zawiera ona limit 5 GB transferu danych w miesiącu.

Tak więc próg wejścia do oferty abonamentowej „wielkiej czwórki” nie jest może drogi, ale jeśli chodzi o zawartość niezbyt atrakcyjny, zwłaszcza w porównaniu ze wspomnianymi na początku ofertami bez zobowiązania, subskrypcjami czy ofertami na kartę. Tu już jednak odsyłam Was do niedawnych moich zestawień dla porównania:

Stock Image from Depositphotos.