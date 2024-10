1 TB transferu danych za darmo na rok! Grzech nie skorzystać

Mowa o promocji - "Bonus za przeniesienie numeru do Orange na kartę", która obowiązuje od 1 października do 31 grudnia 2024 roku, w ramach której to klienci, którzy przeniosą w tym okresie swój numer od innego operatora, dostają zupełnie za darmo 1000 GB transferu danych na rok oraz przedłużenie ważności konta głównego i bonusowych gigabajtów, również na 12 miesięcy.

Powiecie, że przecież wszyscy operatorzy "wielkiej czwórki" dają teraz nawet po kilka TB transferu danych "za darmo" w ofertach na kartę. Otóż, ten cudzysłów ma tu znaczenie. Wprawdzie otrzymujemy ten dodatkowy transfer bez dodatkowych kosztów, ale aby go otrzymać musimy utrzymać cykliczność danego pakietu co miesiąc, więc nie jest to za darmo.

"Darmowe" gigabajty w Orange na kartę

W Orange na kartę można otrzymać w ten sposób maksymalnie aż 8200 GB przez rok, w pierwszym miesiącu będzie to 1050 GB - 400 GB za zgody marketingowe i 650 GB w ramach promocji. Jednak kolejne paczki, wymagają utrzymania pakietu za 45 zł miesięcznie.

"Darmowe" gigabajty w Play na kartę

W Play na kartę będzie to 8400 GB na rok, w pierwszym miesiącu 1250 GB - 200 GB na start, 400 GB za zgody marketingowe i 650 GB w ramach promocji. Tu z kolei musimy odnawiać co miesiąc pakiet za 50 zł miesięcznie.

"Darmowe" gigabajty w Plus na kartę

W Plus na kartę jest to łącznie 6400 GB prze rok, w pierwszym miesiącu będzie to 1400 GB - 900 GB na start i 500 GB w ramach promocji, z obowiązkiem przedłużania pakietu co miesiąc przez rok za 35 zł lub 40 zł miesięcznie.

"Darmowe" gigabajty w T-Mobile na kartę

W T-Mobile na kartę z kolei, to łącznie 7200 GB przez rok, w pierwszym miesiącu 1200 GB - 200 GB na start, 200 GB za zgody i 600 GB w ramach promocji, w pakiecie za 45 zł miesięcznie.

Darmowe gigabajty w Orange na kartę

W aktualnej promocji dla przenoszących numer do oferty na kartę w Orange, w zasadzie nie ma żadnych warunków czy konieczności aktywacji i opłacania pakietów.

Dla uproszczenia - idziemy do najbliższej żabki, kupujemy starter innego operatora, rejestrujemy numer i po jego aktywacji przenosimy go do Orange na kartę pod tym linkiem.

Jeśli Wam się nie wyświetla strona, to musicie wejść w tę promocję bezpośrednio z powyższego linku na stronie głównej Orange na kartę.

I tak, po przeniesieniu dostajecie na start 400 GB za wyrażenie zgód marketingowych oraz 600 GB w ramach promocji "Bonus za przeniesienie numeru do Orange na kartę" - automatycznie (nic nie trzeba włączać czy wysyłać jakichś SMS-ów - regulamin w pdf). Do tego ważność konta głównego i bonusowych gigabajtów na 1 rok. To oznacza, że bez dodatkowych kosztów (w Orange nie ma już opłat za utrzymanie numeru w sieci) i doładowań możecie korzystać z 1 TB transferu danych przez cały rok (około 83,33 GB miesięcznie) za 0 zł.

Opcja taka przyda się przede wszystkim jako dodatkowa karta SIM do smartfona z dualSIM z dodatkowym internetem czy do mobilnego routera WiFi (ewentualnie do starego smartfona z szuflady jako hotspot). Nie ma tu żadnych pakietów - rozmowy i wiadomości są płatne, więc jako główny numer będzie to darmowe rozwiązanie tylko dla osób, które rozmawiają czy wysyłają wiadomości wyłącznie z poziomu komunikatorów.

