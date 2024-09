Operatorzy niezbyt chętnie dzielą się danymi, co do najpopularniejszych ofert łączonych, ale na szczęście mamy UKE, którego coroczne raporty o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce, dostarczają nam ciekawych danych na ten temat.

Osobiście, jakbym nie studiował tych raportów co rok i ktoś by mi zadał pytanie na najpopularniejszy zestaw w ofertach łączonych u naszych operatorów, bez wahania odpowiedziałbym, że internet stacjonarny + telewizja + abonament komórkowy. Jak jest w rzeczywistości?

Okazuje się, że jest to od kilku lat abonament komórkowy z internetem mobilnym i to z gigantyczną przewagą nad innymi zestawami - obecnie odpowiada on za niemal połowę rynku ofert łączonych. Mój typ jest dopiero na piątym miejscu. Z kolei internet stacjonarny z telewizją na drugim.

Może to świadczyć o tym, że dostęp do internetu stacjonarnego jest nadal mocno ograniczony, a internet mobilny mamy w zasadzie wszędzie (lepszy lub gorszy, ale jednak). Wybierany jest on chętnie z abonamentem komórkowym, którego też w zasadzie każdy potrzebuje.

Kto jest liderem wśród dostawców takiego pakietu? Tu również zaskoczenie, bo z równie dużą przewagą jest to Play, do tego w ostatnim roku urósł o około 10% i obecnie odpowiada również za niemal połowę tego rynku - aktualnie z usług wiązanych korzysta aż 14,2 mln klientów naszych telekomów, a wartość tego rynku to aż 12,9 mld zł (przychody z usług wiązanych za cały 2023 rok).

W raporcie UKE nie znajdziemy odpowiedzi, co to za konkretne usługi Play odpowiadają za tak duży udział, ale możemy sobie pogdybać.

Internet mobilny w Play

Najpierw wykluczmy ofertę, która raczej na pewno nie wzbogaca tych danych dla ofert łączonych.

Mamy tu dość atrakcyjne dwa pakiety z limitem 500 GB i bez limitu danych i prędkości, ale gdy włączymy tu ofertę łączoną, dostępny jest tylko pakiet z limitem 150 GB transferu danych w miesiącu, co trudno nazwać dobrą alternatywą do stacjonarki w domu.

Abonament komórkowy z internetem mobilnym w Play

Myślę, że najchętniej wybieraną opcją w ofercie łączonej na abonament komórkowy z internetem mobilnym jest poniższa oferta. Dostępna jest już w Play od wielu, wielu lat - nie bez przyczyny.

Zawiera pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz pełen no limit na internet mobilny w smartfonie. Do tego 300 GB transferu danych na karcie SIM do routera WiFi. Za zestaw ten płacimy 105 zł miesięcznie, co daje 52,50 zł za usługę - to taniej niż sam abonament komórkowy z limitem transferu danych na poziomie 50 GB w miesiącu.

Bez wątpienia to ta oferta generuje dla Play tak dobre statystyki w UKE, przynajmniej w lokalizacjach z dobrym zasięgiem operatora. Co z gorszym zasięgiem?

Internet mobilny poza miastami - NET BOX

To oferta ograniczona terytorialnie z zewnętrzną anteną w zestawie, przez co nie jest dostępna przez stronę Play, tylko przez kontakt telefoniczny.

Tożsama opcja z pakietem Homebox, jeśli chodzi o limit transferu danych w routerze, - 300 GB, kosztuje tutaj w ofercie łączonej 60 zł miesięcznie. Co razem ze wspomnianym wyżej najtańszym (sensownym) abonamentem komórkowym z limitem 50 GB, zamknie się w kwocie 120 zł miesięcznie. 15 zł drożej niż Homebox dla lokalizacji z lepszym zasięgiem, ale myślę, że to ta oferta wybierana jest jako alternatywna i jest najpopularniejszą ofertą łączoną w Play poza miastami.

Najlepsza oferta na abonament komórkowy z internetem mobilnym w 2024

To były dane UKE za 2023 rok, kolejny raport za 2024 rok pojawi się w lipcu 2025 roku. Podejrzewam, że proporcje w ofertach łączonych: abonament komórkowy + internet mobilny nieco się w nim zmienią. Przynajmniej pomiędzy pierwszym i drugim miejscem.

W tym roku, Orange - drugi najpopularniejszy operator z takim zestawem w raporcie UKE za 2023 rok (we wcześniejszych latach miał gorszą ofertę łączoną z takim zestawem usług), w tym roku udostępnił mocno konkurencyjną do Play ofertę.

Mamy tu dwa pakiety, w obu abonament komórkowy z limitem 300 GB w miesiącu, w tańszym za 95 zł miesięcznie mamy zawarty internet mobilny z limitem 500 GB w miesiącu, a w drugim droższym za 120 zł miesięcznie - bez limitu danych i prędkości.

Stock Image from Depositphotos.