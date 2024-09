Konsultant obiecywał, a wyszło jak zwykle. UOKiK przygląda się Play

Przełom lata i jesieni to ulubiony okres fanów piłki nożnej, bo ruszają wtedy pełną parą nie tylko rozgrywki sezonowe, ale także uwielbiana Liga Mistrzów. Ta rozpoczęła się 17 września i obecnie znajduje się w fazie ligowej, jednak nie wszyscy zainteresowani mają okazję śledzić zmagania swojej ulubionej drużyny – pomimo tego, że dostęp do transmisji im obiecano. Chodzi tutaj o Play, które miało rzekomo udostępnić swoim klientom Canal+ Extra z Ligą Mistrzów, ale tej obietnicy nie dotrzymało. Teraz sprawa trafiła do UOKiK.

Nigdy nie wierz konsultantom na słowo

Tegoroczna Liga Mistrzów transmitowana jest przez dwóch operatorów: Canal+ oraz TVP. Problem w tym, ze krajowy nadawca może pokazywać widzom tylko jeden mecz z każdej serii spotkań i to raczej ten z gatunku średnio atrakcyjnych. Większość praw należy bowiem do francuskiej stacji, która wymaga dodatkowych opłat między innymi za dostęp do Canal+ Extra.

Play postanowiło użyć tej karty przetargowej w trakcie negocjacji z klientami – jak donosi portal WirtualneMedia, niektórzy klienci usłyszeli od konsultantów, że otrzymają Canal+ Extra z Ligą Mistrzów za przedłużenie/podpisanie umowy. Część osób postanowiło z tej oferty skorzystać, ale wspomniany kanał wciąż jest niedostępny w ich pakiecie. Dlaczego tak się stało?

Nie będzie obiecanej Ligi Mistrzów – UOKiK zbada sprawę

W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej głosów krytyki. Oburzeni klienci pytają wprost: kiedy zaoferujecie Canal+Ekstra? Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest jasna nawet dla samego Play. Operator w odpowiedzi na negatywne komentarze przeprosił za konsultantów i skierował klientów do kontaktu z działem obsługi konsumenta.

Wszystko wskazuje na to, że klienci Play, którzy zdecydowali się przedłużyć umowę lub podpisać ją tylko dla Ligi Mistrzów, nie otrzymają obiecanego programu zbyt szybko. Kilka dni temu Piotr Kaniowski – rzecznik prasowy Canal+Polska – przekazał, że nie są w tym temacie prowadzone żadne rozmowy.

Nie mamy do przekazania żadnych nowych informacji dotyczących dostępności kanałów Canal+ Extra u kolejnych operatorów kablowych. Na ten moment nie prowadzimy również rozmów z Cyfrowym Polsatem w temacie włączenia do oferty kanałów z Ligą Mistrzów UEFA

Kogo należy więc winić? Cóż, być może z klientami kontaktowała się zewnętrzna firma, świadcząca usługi call center – to częsty przypadek w tej branży. W planach faktycznie mogło być wprowadzenie promocyjnej oferty Canal+ Extra z Ligą Mistrzów, ale ostatecznie firmy nie doszły do porozumienia – sam majaczący na horyzoncie plan nierzadko wystarczy, by konsultanci wykorzystywali go do zbijania obiekcji klientów w rozmowach sprzedażowych.

Fakt jest taki, że do tej pory przynajmniej jedno zgłoszenie trafiło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedstawicielka UOKiK – Kamila Guzowska – potwierdziła, że klient zgłaszał brak obiecanego przez konsultanta Canal+ Extra w swoim pakiecie.

W ramach ciekawostki dodam, że Liga Mistrzów była przez moment dostępna także w polskim Viaplay. Był to jednak „wypadek przy pracy”, możliwy dzięki luce w systemie geoblokady. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.

