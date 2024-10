Telefon tylko do rozmów? Oto najlepsza oferta dla Ciebie

Abonamenty komórkowe mocno podrożały w tej dekadzie, głównie przez inflację, ale także z uwagi na rosnące zużycie transferu danych w smartfonach i przez to coraz większe limity, za które to trzeba coraz więcej płacić. Nie wszyscy jednak z nich korzystają i dla takich osób zebraliśmy dziś najlepsze oferty.

Ceny aktualnych abonamentów komórkowych z nielimitowanymi rozmowami, kształtowane są głównie przez zawarte w nich limity transferu danych w smartfonie - niezależnie od tego, czy ktoś korzysta z niego czy nie. Co więc, jeśli ktoś telefon wykorzystuje tylko z rozmów? Wcale nie musi płacić, za coś z czego nie korzysta. Zebraliśmy dla Was najlepsze oferty, z tych co jeszcze są dostępne.

Rozmowy bez limitu w a2mobile na kartę

Zaczynamy alfabetycznie od a2mobile na kartę, gdzie możemy wykupić pakiet z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi za jedyne 12,90 zł miesięcznie.

Jeśli zdarzy się nam wysłać wiadomość SMS czy MMS, zapłacimy za to tylko 10 groszy i wciąż będzie to kilka razy taniej niż najtańszy abonament komórkowy w ofertach „wielkiej czwórki”.

Skoro to oferty tylko dla osób, które w ogóle nie korzystają z internetu w telefonie, należy tu oczywiście pamiętać o wyłączeniu go w ustawieniach telefonu.

Rozmowy bez limitu w Fakt Mobile na kartę

Nieco drożej i nieco inaczej rozwiązana jest ta kwestia w Fakt Mobile na kartę. Pakiet za 15 zł za nielimitowane rozmowy, wzbogacona jest również w nielimitowane wiadomości SMS.

Jak to działa? Otóż 15 zł to jest kwota maksymalna, po przekroczeniu której możemy korzystać z nielimitowanych rozmów i wiadomości. Przy mniejszej kwocie (15 groszy za zdarzenie - minuta rozmowy, wiadomość SMS) zapłacimy w miesiącu odpowiednio mniej.

Rozmowy bez limitu w Klucz Mobile na kartę

Jak bardzo jest to atrakcyjny pakiet, pokazuje oferta Klucz Mobile na kartę, gdzie 15 zł kosztują tylko nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne.

Rozmowy bez limitu w Nju Mobile na kartę

Trochę się zastanawiałem, czy umieszczać tę ofertę w tym zestawieniu, jednak w końcu pomyślałem, że przecież mieści się w takim zastosowaniu.

Nie ma tu wprawdzie typowo miesięcznego pakietu, a tak naprawdę dzienny - w kwocie maksymalnie 1,20 zł, po przekroczeniu której to korzystamy już z nielimitowanych rozmów i wiadomości do końca dnia.

Podobna oferta do Fakt Mobile, tyle że nie miesięczna a dzienna. Opłaca się jednak tylko w przypadku gdy rozmawiamy w miesiącu nie więcej niż przez 14 dni.

Rozmowy bez limitu w Otvarta - abonament

To jedyna oferta abonamentowa w tym zestawieniu, ale umowę podpisujemy na czas nieokreślony, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Za 12,99 zł miesięcznie, możemy korzystać tu z nielimitowanych rozmów. Dodatkowo jest pakiet 5 GB transferu danych - bez znaczenia w tym zestawieniu, wspominam z kronikarskiego obowiązku.

Rozmowy bez limitu w Telegrosik Mobilny na kartę

Na koniec najtańsza na rynku i przez to chyba najlepsza oferta do nielimitowanych rozmów, dostępna jest w ofercie Telegrosik Mobilny.

Za 9 zł miesięcznie, możemy aktywować pakiet z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS, z symbolicznym pakietem internetu na poziomie 1 GB. Na plus tej oferty przemawia też fakt, iż to jedyny operator, który sprzedaje startery online z wolnymi numerami następującymi po sobie, dzięki czemu przy odrobinie szczęścia i cierpliwości, można trafić na złoty numer.

