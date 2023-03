Najwyraźniej wycofanie się w zeszłym roku ze świetnego taniego pakietu w subskrypcji Heyah 01, nie przysporzyło tej submarce T-Mobile wielu nowych klientów i wzrostu wpływów z droższego pakietu, bo po kilku miesiącach pakiet Heyah 01 za 19,99 zł powrócił do oferty.

Krótka historia subskrypcji Heyah 01

Odświeżenie marki Heyah przez T-Mobile w postaci pojawienia się w niej subskrypcji Heyah 01 w wakacje 2020 roku, ma krótką aczkolwiek ciekawą historię.



To był w zasadzie mocny start w tamtym czasie, bo pierwszy pakiet w subskrypcji Heyah 01 kosztował 39 zł, ale jego płatność schodziła z kont użytkowników co dwa miesiące. W rezultacie za 19,50 zł można było w jego ramach korzystać z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS oraz z 20 GB transferu danych - odświeżanych co miesiąc.

Pakiet ten dostępny był przez minimum 12 miesięcy od daty aktywacji, wielu więc podejrzewało - ja również, iż po roku płatność ta będzie obowiązywała co miesiąc.



Nic takiego się nie wydarzyło i w marcu 2021 roku rzeczywiście pakiet ten zamienił się w miesięczny, ale w cenie 19,99 zł miesięcznie, bez zmiany zawartości.



Z kolei w sierpniu tego samego roku, obok oferty komórkowej pojawiła się też oferta na internet mobilny, w tej samej cenie 19,99 zł można było aktywować sobie pakiet 50 GB transferu danych na osobnej karcie.



Natomiast już w zeszłym roku, w maju do pakietu komórkowego za 19,99 zł, dołączył drugi w cenie 29,99 zł, z dwa razy większym limitem transferu danych - 40 GB. Pół roku później spowodowało to niestety usunięcie tańszego pakietu.

Na szczęście zabieg ten najwyraźniej nie przyniósł spodziewanych efektów, bo od wczoraj na stronie Heyah 01 zawitał z powrotem w tej samej postaci. Tym samym, to ponownie najtańsza oferta komórkowa na rynku w tej zawartości.

Inne oferty komórkowe w kwocie do 20 zł miesięcznie

Celowo zaznaczyłem, iż w tej zawartości, bo nadal w ofercie innych operatorów dostępne są pakiety w granicach tej ceny.

Zaczynając alfabetycznie - a2mobile za 19,90 zł oferuje pakiet w ofercie na kartę, ale z o połowę mniejszym limitem transferu danych - 10 GB. Na taki sam limit transferu danych możemy liczyć w ofercie Lajt Mobile, i to zarówno w ofercie na kartę jak i w abonamencie z miesięcznym okresem wypowiedzenia za 19,99 zł. Jest też oferta Lycamobile na kartę, w przypadku której można dyskutować czy nie jest lepsza od Heyah 01 za 19,99 zł. U tego operatora mamy dwa korzystniejsze pakiety, ale dostępne w promocji.



Pierwszy kosztuje 20 zł, tylko dla nowych klientów - z limitem 70 GB transferu danych, a drugi 19,50 zł - z limitem 60 GB. Tak więc to tylko promocja i pakiety te nie zawierają nielimitowanych wiadomości MMS.

Co jeszcze? Za 20 zł w Mobile Vikings na kartę mamy pakiet z limitem 3 GB, za 19,90 zł dostępny jest też plan w ofercie Premium Mobile - z limitem 10 GB, ale bez nielimitowanych wiadomości MMS.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o ofercie nju mobile na abonament, gdzie dostępna jest oferta dla par za 38 zł miesięcznie, no ale to inna kategoria ofert, w Plush też przy dwóch numerach można korzystać z oferty za 20 zł.